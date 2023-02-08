Судно затонуло у завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Нефтепродукты отравили Волгу

Судно затонуло около причала завода "Красное Сормово". Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

В Нижнем Новгороде экологи изучают обстановку в акватории Волги близ судостроительного завода «Красное Сормово», где затонуло судно. Произошел разлив нефтепродуктов, которые загрязнили реку. Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

О происшествии стало известно благодаря рыбакам. 30 января они позвонили в ведомство и рассказали, что у причала завода «Красное Сормово» затонуло судно. Специалисты выехали на место ЧП и исследовали акваторию с помощью судна на воздушной подушке. И действительно, на поверхности воды у причала предприятия они обнаружили масляную пленку.

Тут же экологи сделали отбор проб воды – в месте разлива, выше и ниже по течению. Итоги лабораторного анализа оказались неутешительными.

- Результаты исследований показали значительное превышение концентраций нефтепродуктов - до 58 раз, - пояснили в Росприроднадзоре. - Отметим, что нефтепродукты являются загрязняющим веществом 3 класса опасности.

В связи с этим совместно с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой была организована внеплановая проверка завода «Красное Сормово», судно которого, предположительно, и является источником загрязнения.

- По итогам проверки будут сделаны выводы о правомерности данного предположения, а также о соблюдении либо несоблюдении предприятием обязательных требований экологического законодательства, установлены причины и последствия произошедшего. В случае выявления нарушений Росприроднадзором будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства, - пояснили в ведомстве.

Напомним, почти два года назад в Городецком районе в акватории реки Волги затонул буксир. Тогда также произошел разлив нефтепродуктов.