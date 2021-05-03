Буксир затонул в Городецком районе Нижегородской области. ФОТО: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Стало известно, что в акватории реки Волги в Городецком районе Нижегородской области затонул буксир. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. В ведомство сообщение о затонувшем судне поступило 1 мая 2021 года.

Инспекторы Росприроднадзора выехали на место оперативно и подтвердили факт затопления буксира. На поверхности воды зафиксировали нефтяное пятно. По периметру выставили боновые ограждения. Вместе с сотрудниками лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" была взята проба природной воды. В настоящий момент ожидаются результаты анализов.

В том числе, ведётся работа по установлению собственника этого судна. Решается вопрос о возбуждении административного расследования.

На месте инцидента работают сотрудники транспортной полиции и МЧС.

Росприроднадзор держит ситуацию на постоянном контроле.

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