Царские монеты, цепи и карманные часы: В Нижнем Новгороде начали судить грабителя, похитившего из банка сокровища экс-мэра Ивана Карнилина. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижегородском районном суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего охранника, обвиняемого в ограблении банка в центре Нижнего Новгорода.

Напомним, эта нашумевшая история произошла еще в 2013 году. Тогда из банковских ячеек на улице Варварской были похищены ценности на 16 миллионов рублей. Зная особенности работы банка, мужчина среди ночи взломал несколько ячеек и похитил сокровища.

- Основным пострадавшим в краже из банка был экс-глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, - сообщает «Коммерсант-Приволжье». - По данным следствия, ему принадлежала большая часть похищенного имущества на сумму 11,7 миллионов рублей. Из банковской ячейки Карнилина было похищено свыше 600 царских золотых монет, пять карманных золотых часов и пять цепей.

Поиски преступника продолжались много лет. Однако он, как в воду канул. Отыскать его удалось только в 2022 году. Как оказалось все это время он скрывался в деревне в Астраханской области.

Напомним, зимой 2017 года в Нижнем Новгороде разразился скандал, когда были опубликованы данные о двух квартирах Ивана Карнилина в американском курортном городе Майами общей стоимостью почти два миллиона долларов или 130 миллионов рублей. Однако Иван Николаевич сразу же заявил, что эта недвижимость была куплена его бывшей женой, с которой он развелся в 2015 году, незадолго до выборов в городскую Думу.

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