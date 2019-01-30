«Думский долгожитель»: Иван Карнилин сложил полномочия депутата Гордумы

Для всех, кто следит за политической жизнью Нижнего Новгорода, сегодня закончилась эпоха – свои полномочия сложил главный думский долгожитель Иван Карнилин. Только на посту председателя он провел больше 20 лет. «Комсомолка» вспомнила основные вехи его политической жизни.

«Отец-основатель» Думы

Иван Николаевич Карнилин может по праву считаться одним из «отцов-основателей» нижегородской городской Думы – он возглавлял ее с самого первого созыва. Должность председателя он оставлял трижды, сохраняя при этом мандат депутата – с 2000 по 2002, с 2010 по 2015 и с мая 2017 по январь 2019. В целом, в коридорах власти он продержался больше 25 лет.

Мемориальная доска Борису Немцову

Иван Карнилин неоднократно называл себя другом и соратником бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. После гибели политика в 2015 году он принял участие в «Марше памяти Бориса Немцова» и поддержал предложение об установлении мемориальной доски на доме, где прежде жил экс-губернатор. И хотя заветная доска в итоге так и не появилась, говорили об этом в Нижнем Новгороде долго.

Концепция эвакуации транспорта

Главным детищем Ивана Карнилина на посту мэра Нижнего Новгорода в 2015 году стала новая концепция эвакуации транспорта. Если до этого ситуация в городе была накалена до предела – автомобилисты до и дело жаловались на «похищения» их автомобилей эвакуаторами, то после вмешательства главы города вся эта процедура приобрела более или менее системный вид.

Протеже сыну

Первой брешью в непотопляемой политической карьере Ивана Карнилина стал скандал с назначением его сына на пост руководителя управления по организации работы объектов мелкорозничной сети. Тогда только ленивые нижегородцы не усмотрели в этом назначении связь с деятельностью самого главы города.

Квартиры в Майами

Однако настоящим политическим крахом для Ивана Николаевича зимой 2016 года стало сообщение о двух квартирах политика в американском курортном городе Майами общей стоимостью почти два миллиона долларов или 130 миллионов рублей. Сам Карнилин сразу пояснил, что эта недвижимость была куплена его бывшей женой, с которой он развелся в 2015 году, незадолго до выборов в городскую Думу. Тем не менее, осадочек остался уже в мае 2017 года он снял с себя полномочия главы города.

Депутатские полтора года

Будучи рядовым депутатом городской Думы, последние полтора года Иван Карнилин нигде особо не светился – ни в ярких проектах, ни в громких скандалах. Тем не менее, в декабре 2018 года ряд СМИ сообщили о представлении прокуратуры в адрес Думы с требованием устранить нарушения антикоррупционного законодательства. Среди проштрафившихся депутатов была и фамилия Ивана Николаевича.