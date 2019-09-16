2019-09-16T18:31:44+03:00
Общество

Кирпичная кладка, вагон на 40 человек и трехминутная поездка: Стало известно, как будет выглядеть фуникулер в Нижегородском кремле

Реализация проекта обойдется в 500-600 миллионов рублей [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, как будет выглядеть фуникулер в Нижегородском кремлеСтало известно, как будет выглядеть фуникулер в Нижегородском кремлеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Последние полгода в Нижнем Новгороде только и разговоров, что о грядущем восстановлении утраченного фуникулера в Нижегородском кремле. С одной стороны, таким способом власти рассчитывают восстановить историческую справедливость, а с другой – добавить столице Приволжья еще одну туристическую Мекку. Эту идею с редким единодушием поддержали и эксперты, и рядовые нижегородцы.

Напомним, первый фуникулер на этом месте был построен еще в 1896 году к Всероссийской промышленной и художественной выставке. Однако спустя 30 лет необходимость в нем отпала, и некогда любимое нижегородцами развлечение кануло в Лету. Вновь о нем заговорили только в 2019 году.

Перепад между двумя станциями составит 50 метров. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Перепад между двумя станциями составит 50 метров.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Одной из изюминок ремонтно-реставрационных работ в Нижегородском кремле, приуроченных к 800-летию Нижнего Новгорода, должно стать воссоздание утраченного фуникулера, - рассказал на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания и.о. управляющего делами регионального правительства Тимофей Шульга. – Уже в этом году планируется разыграть конкурс на проектирование этого фуникулера. По предварительным данным, стоимость этих работ составит около 27 миллионов рублей. Реализация всего инвестиционного проекта обойдется примерно в 500-600 миллионов рублей.

К счастью, расходовать областной бюджет на него не придется – региональные власти рассчитывают на федеральное финансирование в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Уже ко Дню города в 2021 году фуникулер должен быть готов.

- Нижняя станция фуникулера площадью 167 квадратных метров будет располагаться у основания склона, рядом с храмом Рождества Иоанна Предтечи, - пояснил Тимофей Шульга. – Верхняя станция площадью 480 квадратных метров будет расположена между Северной и Часовой башнями Кремля,

На фоне других исторических построек новый фуникулер будет смотреться довольно органично. Красный оттенок кирпича, состаренная колотая фактура, стилизованные детали, соответствующий эпохе дизайн ограждения пешеходного моста – все это сделает фуникулер частью единого кремлевского комплекса.

Фуникулер будет стилизован под исторические постройки Нижегородского кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Фуникулер будет стилизован под исторические постройки Нижегородского кремля.Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Планируется, что фасад нижней станции будет максимально приближен к историческим деревянным фасадам, и украшен стилизованными деталями из искусственного архитектурного камня и металла художественной ковки. Здание верхней станции фуникулера органично вписано в рельеф склона и выходи главным фасадом на средний уровень дорожки склона. Фасады здания будут выполнены в виде накладных светопрозрачных витражей с декоративными стальными элементами зеленого цвета, имитирующими стебли растений.

СПРАВКА

Длина пути фуникулера составляет 151 метр

Вместимость вагона составляет 40 человек

Время в пути – 3 минуты

Перепад высот между станциями – 50 метров

ИСТОЧНИК KP.RU

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