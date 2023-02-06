Окровавленное тело в погребе нашла жена: гость зарезал хозяина дома в Кулебаках и пытался замести следы преступления

Тот самый погреб, куда убийца спрятал тело. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Застолье с малознакомым человеком обернулось трагедией в городе Кулебаки Нижегородской области. Там случайный гость зарезал хозяина дома, а тело спрятал в погреб и попытался замести следы преступления. Но его всё равно вычислили.

Все случилось вечером 1 февраля в одном из домов, расположенных в частном секторе на улице Филатова. Как рассказали в СУ СК по Нижегородской области, 36-летний мужчина находился здесь в гостях у местного жителя, с которым познакомился в этот же день. Новоиспеченные товарищи коротали время за бутылочкой алкоголя, и поначалу все было довольно мирно. Однако вскоре что-то пошло не так, и светская беседа переросла в конфликт.

- Гость повел себя агрессивно: набросился на хозяина, избил его и нанес ножевые ранения по телу. От полученных телесных повреждений 61-летний потерпевший скончался, - сообщили в региональном Следкоме.

Убийство, вероятно, было совершено обычным кухонным ножом. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Чтобы замести следы преступления, мужчина спрятал труп в погребе, а следы крови на кухне замыл, после чего скрылся. Окровавленное тело убитого мужчины нашла его жена на следующий день.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали спустя несколько часов – ему уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.

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