Тело нашли спустя три дня: Ревнивая нижегородка зарезала возлюбленного в новогодние праздники и никому не сказала об этом

Нижегородка из ревности зарезала своего возлюбленного в новогодние праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде 35-летнюю женщину подозревают в убийстве своего возлюбленного, который пришел к ней в гости в новогодние праздники. Мужчину обнаружили убитым в ее квартире спустя три дня. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По данным ведомства, драма разворачивалась 3 января в квартире одного из домов на Московском шоссе. По версии следствия, хозяйка квартиры поссорилась со своим 39-летним возлюбленным, который пришел к ней в гости. Нижегородка приревновала его и закатила скандал, завязался конфликт. В какой-то момент она схватила кухонный нож и пырнула им любимого - ранение оказалось смертельным. Однако о произошедшем дамочка никому не сообщила, а о пропавшем мужчине забеспокоилась его мать, которая никак не могла до него дозвониться.

Тело нашли в квартире спустя три дня. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Только 6 января, когда мать погибшего пришла его разыскивать, стало известно о его смерти, - рассказали в Следкоме. Тело погибшего лежало на полу в комнате, в углу которой стояла тумбочка, сплошь заставленная иконами.

Удар был нанесен кухонным ножом. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ревнивую нижегородку повязали. Сейчас она находится под стражей, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.