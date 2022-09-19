Mazda не пропустила мотоцикл на Нижневолжской набережной: байкер скончался в больнице

Врачи более суток боролись за жизнь пострадавшего. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород".

ДТП со смертельным исходом произошло в центре Нижнего Новгорода в субботу, 17 сентября. Как сообщили в ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД, эта страшная авария случилась в полдень на Нижневолжской набережной, 16.

- Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с мотоциклом «Сузуки», - рассказали в отделе.

В результате столкновения 39-летний мотоциклист получил множественные травмы и был госпитализирован.

- Водитель мотоцикла, пострадавший в ДТП у Речного вокзала, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НО «НОКБ им. Семашко» в тяжёлом состоянии с сочетанной травмой. Несмотря на все усилия медиков, 19 сентября мужчина скончался. Приносим соболезнования родным и близким, - рассказали в региональном Минздраве.

В соцсетях появилось видео этого ДТП. На кадрах отчетливо видно, как водитель иномарки начинает поворачивать через двойную сплошную, не замечая движущийся справа мотоцикл. Мотоциклист на «Сузуки» не успевает затормозить и врезается в правый бок белого авто. От удара поднимается столб пыли из-за которого даже не видно, куда отбросило мотоциклиста.

К слову, устроившая аварию 41-летняя женщина имеет большой опыт вождения. Ее стаж за рулем составляет 21 год. Судя по данным из ГИБДД, на момент аварии женщина-водитель была трезвой.