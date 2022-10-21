Две иномарки столкнулись на «встречке» в Афонино: Два человека пострадали

Два человека пострадали в результате столкновения двух иномарок в Афонино. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла утром 21 октября в деревне Афонино Кстовского района – там столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали два человека.

- Авария произошла в 7:05 21 октября возле дома № 44 по улице Школьной в деревне Афонино, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Автомобиль Volkswagen двигался со стороны Кстова в сторону Нижнего Новгорода, автомобиль Daewoo - ехал ему навстречу.

По предварительным данным, автомобиль Daewoo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Daewoo.

Напомним, ранее мы писали, что маршрутка и две иномарки столкнулись в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 20 октября.

Авария произошла в утренний час пик на пересечении улиц Мончегорской и Орбели. Там столкнулись маршрутка №67 и две легковушки – Audi и Volga Siber. Судя по всему, ПАЗик двигался в сторону Мончегорского рынка, но на перекрестке произошло столкновение сразу с двумя машинами, которые ехали по улице Орбели.