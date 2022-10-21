Заморозки ожидаются в Нижнем Новгороде 22 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Холодная и пасмурная погода ожидается в Нижнем Новгороде в предстоящие выходные. Затянувшееся бабье лето, увы, закончилось, и теперь впору доставать с дальних полок шапки, теплые пальто и варежки.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в субботу утром ожидаются заморозки. Температура воздуха понизится до -1 градуса, но ощущаться они будут как -2. Днем немного разогреет, однако не более чем до +5 градусов. Ожидается слабый южный ветер. 22 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, однако без дождей.

В воскресенье небо по-прежнему будет затянуто тучами, но слегка потеплеет. Ночью сохранятся плюсовые температуры, а днем разогреет до +8 градусов. Южный ветер усилится до 4 метров в секунду. Вечером ожидается небольшой дождь, так что лучше захватить с собой зонт. В ночные часы столбики термометров покажут +5…+6 градусов.

Стоит отметить, что октябрь в Центральной России в этом году выдался достаточно теплым. По данным центра прогнозов «Фобос», средняя температура воздуха в этом месяце на 2 градуса превышает климатическую норму, а осадков выпало уже 83% от месячного объема.

Ранее мы писали, что из-за теплой погоды в Нижнем Новгороде в середине октября расцвела сирень.