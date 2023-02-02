«Всем подряд прописывает антибиотики и лечит по домофону»: педиатр районной поликлиники «за глаза» обматерил новорожденного в Нижнем Новгороде

Нижегородские родители создали петицию с требованием уволить врача-педиатра, который обматерил новорожденного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода разгорелся большой скандал: там участковый врач-педиатр «за глаза» обматерил новорожденного, к которому пришел на вызов. Сделал он это не лично, а по домофону – нецензурную брань в адрес своего ребенка родители услышали благодаря камере «умного» домофона.

«Это мое личное дело…»

Педиатр поликлиники №3 Андрей Агафонов пришел по адресу на первый осмотр новорожденного ребенка, который стоит у него на патронаже. Однако с первого раза не смог дозвониться до квартиры в домофон.

- Тогда он начал матом говорить всякие разные слова, - рассказал программе «Кстати» отец малыша Андрей.

Журналисты пришли к врачу в поликлинику, когда он вел прием, и попросили прокомментировать запись с камеры домофона. Агафонов не смутился и заявил, что «это просто слова, говорить-то можно всё что угодно».

- Неважно, что я там за дверью говорю. Это вообще моё лично дело. Важно то, как я разговариваю с родителями и что мы с ними обсуждаем, - парировал педиатр.

Андрей Агафонов работает в медицине более 30 лет. Фото: программа "Кстати" Фото: принтскрин видео.

Осмотр в прихожей и лошадиные дозы антибиотиков

Однако огромное количество родителей, которые когда-либо имели дело с этим врачом, отзываются о нем негативно. Хамоват, бахилы не надевает, руки не моет, детей осматривает формально – это лишь часть жалоб, которые пишут в городских пабликах родители. Бог с ними, с бахилами. Но масса сообщений о том, что врач зачастую ставит неправильный диагноз и всем прописывает одинаковое лечение, независимо от симптомов.

- Этот горе-врач - наш участковый, на вызове ребенка осматривает две минуты максимум, выписывает антибиотики и уходит. Пусть бахилы не одевает, но ребенка посмотреть и послушать нормально можно же? Выписать адекватное лечение - можно? – задает риторические вопросы нижегородка Марина Б.

Можно сказать, ребенку Марины еще повезло с двухминутным осмотром. Одна мамочка рассказывает, что педиатр находился в ее квартире ровно 54 секунды – ради интереса она засекала по таймеру. Назначил «лошадиные дозы антибиотиков» и ушел.

- Прописывает антибиотики в любой ситуации и лечит по домофону! Не врач! – пишут в сети разгневанные нижегородцы.

Некоторые родители утверждают, что на вызове Андрей Агафонов нередко проводит осмотр маленьких пациентов прямо в прихожей, на пороге квартиры, что также с трудом вписывается в хоть какие-то рамки.

- Летом у меня приболел ребенок, вызвала врача, - вспоминает Екатерина К. - Пришел Агафонов - как обычно, ни бахил, ничего. Сказал, чтобы я вынесла семимесячного ребенка на осмотр в прихожую, я отказала. Прошел в комнату с недовольным лицом. У ребенка был сильный кашель и хрипы, приложил фонендоскоп на одну секунду. Не написал назначение, на мою просьбу написать убежал со словами «мам, некогда». Оставляла жалобу в здравоохранение, обещали разобраться, но ответа так и не поступило.

Екатерина далеко не единственная, кто писал жалобу на Андрея Агафонова: родители маленьких пациентов жаловались на него неоднократно – и руководству поликлиники, и в министерство здравоохранения, но никакого результата это не принесло. Максимум – приходили отписки о том, что с ним «проведена беседа».

Минздрав заступился за врача

Сейчас, когда эта история получила широкий общественный резонанс, родители организовали петицию с требованием уволить педиатра Агафонова, за три часа ее подписали несколько десятков человек.

Однако минздрав уже отреагировал на поведения врача, и увольнять его никто не собирается. Министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов написал в своем телеграм-канале, что лично поговорил с доктором и раскрыл истинную причину его хамского поведения.

- Да, были эмоции. И есть причина - тяжелая работа и ответственность. А ещё [неработающие] домофоны, родительские чаты, где повесили унизительные ярлыки на доктора, и фразы «у нас тут дорогие ковры, а вы не разуваетесь». Все это не оправдывает эмоций. И мы с доктором договорились, что он будет более сдержанным. А мы поможем. В том числе психологически, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Также министр назвал его замечательным и сильным врачом, потому что у него нет смертности на участках, и попросил пациентов «с пониманием отнестись к сложной работе медиков», а медикам – держать себя в руках.