Пассажир угрожал таксистке пистолетом для страйкбола в Нижнем Новгороде

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлые выходные молодой парень вызвал такси, чтобы проехаться по центру Нижнего Новгорода из точки «А» в точку «Б». На вызов приехала женщина-водитель, которая с радостью согласилась выполнить заказ. Ничто не предвещало беды, но как только автомобиль приехал по заветному адресу, вместо денег пассажир достал оружие и стал угрожать водителю. Женщине ничего не оставалось, как отпустить клиента с миром. После того, как злоумышленник покинул салон, испуганная таксистка поспешила обратиться в отдел полиции на Нижневолжской набережной, а затем, наверняка, еще долго отпаивалась валерьянкой.

- Со слов заявительницы, по завершении поездки пассажир отказался произвести оплату и стал угрожать ей убийством. В руках мужчина держал предмет, похожий на пистолет с глушителем, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Подозреваемого нашли довольно быстро. Им оказался 22-летний безработный парень, проживающий в Нижегородском районе областного центра. Задержанного доставили в отдел внутренних дел для дальнейших разбирательств. Дознаватель нашел и то самое «оружие», которым подозреваемый угрожал женщине. У парня изъят самый обычный пистолет для страйкбола, лишь внешне напоминающий настоящее боевое оружие.

Пистолет не настоящий, а наказание светит вполне реальное — до двух лет тюрьмы.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда злоумышленники используют не настоящее оружие, чтобы запугать окружающих и с легкостью покинуть место преступления. Так, год назад 30-летний мужчина пришел в ломбард в балаклаве и, угрожая приемщику игрушечным пистолетом, потребовал отдать все золото. Работник комиссионки от испуга даже не понял, что ему угрожают детской игрушкой.