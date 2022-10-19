44-килограммового сома выловили из Волги под Нижним Новгородом

Вес сома составил 44 кг. Фото: принтскрин видео.

Гигантского сома весом 44 килограмма выловил опытный рыбак Владимир Кузин из реки Волги в Нижегородской области. В минувшие выходные вместе с товарищем Андреем он отправился порыбачить в Воротынский район. На промысел мужчины отправились хорошо подготовленными — на лодке, с хорошими снастями, использовали специальные приборы, позволяющие отслеживать рыбу на глубине. Результат этой рыбалки впечатлил не только их знакомых, но и самих рыбаков.

- Чисто случайно нашли место с тихим течением, глубина 11 метров. Увидели огромную стаю мелкой бели, а по краям огромные силуэты активно перемещались. Сначала не могли понять кто это, пока не увидели последнюю картину. Это были сомы и их там было тьма, они активно кушали эту бель, этот потянул на 44 килограмма но, судя по картинке, там были и больше, - написал счастливчик на своей странице в соцсетях.

Сом клюнул на приманку, катушка спиннинга стала очень быстро разматываться. Владимир вступил в борьбу с пресноводным гигантом, а его товарищ стал снимать исторический момент на видео.

- Друзья! Происходит такой вот момент: лодка 3,5 метра, в ней дядька Вовка сидит шокированный после двадцати минут борьбы вот с этим товарищем, информирует закадровый голос и наводит камеру на улов.

Сложно даже представить, сколько ухи и других рыбных блюд получилось бы из этого гиганта! К слову, размеры сома весьма внушительные, но не рекордные. Принято считать, что в Волге водятся сомы весом 50 кг и более, а вес наиболее крупных особей, претендующих на мировой рекорд, превышал центнер.

Напомним, что несколько лет назад выксунские рыбаки поймали на Волге сома весом в 100 кг и длиной более двух метров. А рыбак из Варнавина поймал 9-килограммового сазана.

Также «Комсомолка» сообщала про нижегородца, который выловил из озера огромного карпа.