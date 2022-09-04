Мужчина поймал огромного карпа в Нижегородской области. Фото: "Рыбалка Нижний Новгород"

Мужчина поймал огромного карпа в одном из озёр Нижегородской области. Сам счастливчик по имени Андрей Ильинов рассказал об этом в одном из сообществ Нижнего Новгорода для рыбаков.

– Три трофея. Нижегородская Область. По трофею с каждого дня. Дикий водоём! – добавил Андрей Ильинов в группе "Рыбалка Нижний Новгород".

Сам водоём, в котором водятся такие карпы, мужчина называть не стал. Другим пользователям он ответил, что рыбу он и его друзья ловят ради удовольствия, а после отпускают. Что и случилось с карпами на фотографиях.

Некоторые поинтересовались у рыбака, на что именно он ловил рыбу. Тот ответил, что на кукурузу.