Обманули дважды за три дня: Многодетная мать лишилась двух миллионов рублей после звонка телефонных аферистов в Нижегородской области

Многодетная нижегородка перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многодетная жительница города Бор Нижегородской области перевела телефонным мошенникам почти два миллиона рублей, попавшись на классический развод «сотрудников банка». Неприятный инцидент произошел еще в декабре, но известно о нем стало только сейчас.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в один из дней 41-летней нижегородке позвонили через мессенджер – мужчина на том конце трубки представился сотрудником банка и заявил, что с ее счета только что пытались списать деньги.

- Говорит, «у вас есть вклад, и с вашего вклада происходит попытка снятия денежных средств неизвестными лицами», и начинает меня расспрашивать, давала ли я кому-то номер банковской карты, сообщала ли номер телефона, расплачивалась ли в интернет-магазинах, - рассказала в полиции обманутая женщина.

Аферисты «раскручивали» жертву целых три дня. Они убедили ее, что для сохранения денег надо скачать программу удаленного доступа, с помощью которой они якобы защитят ее счета. Женщина не на шутку перепугалась и выполнила все требования собеседника, после чего с ее счета списалось 870 тысяч рублей. «Сотрудник банка» тут же поспешил завершить разговор, сославшись на окончание рабочего дня, но при этом заверил нижегородку, что ее деньги в безопасности.

Через два дня ей снова позвонили – на этот раз из «службы безопасности» «банка». Мужчина как-то смог убедить многодетную мать, чтобы она оформила онлайн-кредит и тем же способом перевела деньги на «безопасный счет».

- Заявительница поверила собеседнику и после поступления заёмных денежных средств, посредством удаленного доступа к телефону, мошенники перевели 828 450 рублей на сторонние счета. После того, как все финансовые операции были совершены, лжесотрудники перестали выходить на связь, а борчанка, потерявшая около 2 млн рублей, обратилась за помощью в полицию, - рассказали в МВД.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сейчас аферистов разыскивают.

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