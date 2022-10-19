«Мы тоже испытываем горе и стресс»: Дочь водителя, сбившего двух маленьких велосипедистов на Бору, возместит ущерб семьям

ДТП произошло 16 июля 2022 года. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Суд закрыл уголовное дело водителя, который летом этого года сбил двух маленьких велосипедистов на Бору, уходя от преследования полицейских. Такое решение было вынесено на судебном заседании 14 октября. Дело закрыли из-за того, что обвиняемый умер в следственном изоляторе 26 сентября.

– В связи со смертью К. прекращено уголовное дело по его обвинению в совершении преступления по статье: «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения», – сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Несмотря на то, что суд закрыл дело, возмещать ущерб пострадавшим семьям будет дочь виновника ДТП, но как только вступит в права наследства.

– Мы не отказываемся выплачивать денежную компенсацию, единственное, будем говорить про мировые соглашения. Если сумма предъявленного иска нас не устроит, то будем выплачивать по решению суда оставшуюся сумму, – сказал журналистам «Кстати» дочь водителя автомобиля Оксана К. – С потерпевшим мальчиком мы на связи, платим деньги. А с родителями погибшего мальчика мне неудобно психологически разговаривать, поэтому ведем общение через адвоката. Часть суммы выплатили, другая будет по решению суда, потому что в последнем разговоре они запросили, на мой взгляд, слишком большую сумму денег. У нас таких нет.

Один из адвокатов также сообщил, что на стадии предварительного расследования родственники виновника ДТП выплатили пострадавшим 2 миллиона рублей, но это только часть от суммы.

– Понимаем вину. Я лично не виновата в этой ситуации. Я делаю всё, что нужно по отношению к отцу и по отношению к потерпевшим. У нас тоже большое горе, но нас никто потерпевшими не признает, а на самом деле мы испытываем тоже горе и стресс, – добавила дочь виновника ДТП.

Напомним, 16 июля мужчина сел пьяным за руль и, уходя от погони экипажа ГИБДД, влетел в компанию детей на велосипедах в посёлке Октябрьском Борского района. Примерно в 16:06 по узкой дороге на улице 1 Мая на велосипедах ехало трое детей. Завидев несущуюся иномарку, ребята прижались к обочинам дороги, но столкновения избежать не удалось. Водитель «Киа Селтос» на огромной скорости врезался в детей, разметав их по дороге, и тут же скрылся с места преступления.

– В результате аварии 11-летний мальчик от полученных травм скончался на месте, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ещё один потерпевший, 9-летний мальчик, с полученными телесными повреждениями доставлен в Детскую клиническую больницу.

Вскоре злоумышленника задержали – он был пьян. Было возбуждено уголовное дело, после чего началось его расследование. Мужчине грозило от 5 до 12 лет тюрьмы.

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