Водитель, сбивший двух маленьких велосипедистов на Бору, умер в СИЗО до суда

Водитель в момент совершения ДТП был пьян. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Водитель, который средь бела дня сбил двух маленьких велосипедистов на Бору, уходя от преследования полицейских, умер в следственном изоляторе. 63-летний обвиняемый скончался 26 сентября до судебного заседания. В ближайшее время мужчину должны были осудить. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области.

Обвиняемому грозило от 5 до 12 лет тюрьмы за уголовное дело по статье: «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения».

Мужчину собирались судить за то, что 16 июля он сел пьяным за руль и, уходя от погони экипажа ГИБДД, влетел в компанию детей на велосипедах в посёлке Октябрьском Борского района. Примерно в 16:06 по узкой дороге на улице 1 Мая на велосипедах ехало трое детей. Завидев несущуюся иномарку, ребята прижались к обочинам дороги, но столкновения избежать не удалось. Водитель «Киа Селтос» на огромной скорости врезался в детей, разметав их по дороге, и тут же скрылся с места преступления.

– В результате аварии 11-летний мальчик от полученных травм скончался на месте, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Ещё один потерпевший, 9-летний мальчик, с полученными телесными повреждениями доставлен в Детскую клиническую больницу.

Вскоре злоумышленника задержали – он был пьян. Было возбуждено уголовное дело, после чего началось его расследование.

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