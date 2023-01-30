Внутри до сих пор живут люди: Разрушающийся многоквартирный дом в Нижнем Новгороде подперли брусьями вместо ремонта

Дом подперли брусьями. Фото: "ЧП 52 Нижний Новгород".

Нестандартное решение при ремонте аварийного дома применили в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Внешне ветхий и фактически разрушающийся дом №8 на улице Сутырина подперли тремя брусьями, которые закрепили у растущего рядом тополя. Для убедительности повесили сигнальную ленту — так прохожие точно поймут, что находиться рядом небезопасно.

Фотографиями необычного ремонта поделились очевидцы в сообществе «ЧП 52 Нижний Новгород». Что самое пугающее в этой ситуации — дом до сих пор не расселен, о чем «КП-Нижниц Новгород» сообщили сами представители администрации Сормовского района. В 2020 году он признан аварийным и подлежащим расселению, но несмотря на предупреждения властей, люди до сих пор продолжают там жить, игнорируя все предостережения.

- Жители дома были проинформированы о возможности использования маневренного фонда после признания дома аварийным. Также сотрудники районной администрации повторно проинформировали о данном варианте жителей каждой квартиры в январе этого года. На данный момент желающих переселиться в маневренный фонд не выявлено, - сообщили в районной администрации.

В качестве временного жилья им предложили переселиться в дом №25 по улице Заводской парк. Очевидно, этот вариант не устроил людей — они предпочли остаться в своих обжитых квартирах. Однако этой зимой дом действительно начал рушиться, жильцы оказались в опасной ситуации.

- В январе 2023 года произошло обрушение бетонных полов и кирпичных перегородок в мужском туалете первого этажа. В ходе осмотра со стороны фасада, где расположены места общего пользования зафиксировано, что идет отсырение стены дома и выявлены трещины - поперечные и продольные, - добавили в администрации.

В связи с этим с 26 января в границах аварийного дома введен режим повышенной готовности. Тот «ремонт», который пришлось наблюдать нижегородцам — временные мероприятия, организованные для того, чтобы жильцы смогли безопасно покинуть этот многоквартирный дом.

- В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные на доме силами управляющей компании организованы временные мероприятия по укреплению стены здания в местах обрушения перегородок внутри жилого дома, - резюмировали в администрации Сормовского района.

Ранее сообщалось, что до конца года в Нижнем Новгороде расселят 118 аварийных домов.