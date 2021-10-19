118 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде до 2023 года

118 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде в 2022 — 2023 годах. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре во вторник, 19 октября 2021 года.

По словам директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрия Горбунова, все работы будут идти в рамках четвертого этапа адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде. Для этого также планируют построить два многоквартирных дома. Они будут расположены на улице Дружаева и на улице Героя Васильева в Автозаводском районе.

Таким образом, жилищные условия условия улучшат для 3127 человек. Дмитрий Горбунов также отметил, что программу выполнят в ускоренном темпе – до 2023 года.

По оценке директора департамента, за счет строительства двух домов будет обеспечено более 70% потребности в новом жилье для переселения граждан, остальные жилые помещения будет приобретаться по рыночным условиям.

Напомним, что 207 домов расселят в Нижнем Новгороде в рамках комплексного развития территорий, сообщает региональное минграддеятельности. 23 августа состоялся архитектурный совет, на котором были рассмотрены мастер-планы двух выбранных территорий. Это территория в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской, и участок вдоль улицы Бекетова от улицы Головнина до проспекта Гагарина.