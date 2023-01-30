Судебный пристав из Нижегородской области удочерила двоих девочек-близняшек из ДНР

Нижегородка вместе с мужем приехала за девочками в Киров. Фото: с личной страницы в соцсети.

Две девочки-сироты из ДНР обрели новый дом в Нижегородской области. Перед самым новым годом их удочерила старший судебный пристав Перевозского района Анна Р. Сейчас все самые грустные и мрачные страницы в истории жизни двоих сестер-близняшек уже остались позади. Девочки живут в доме своих новых родителей и каждый раз не могут сдержать улыбку, произнося сердечное «мама». Подробности этого чудесного воссоединения опубликованы на сайте УФССП по Нижегородской области.

Алина и Настя — сестры-близняшки, которые родились в Донецкой народной республике. Так получилось, что их кровные родители не смогли справиться со своей ролью — вырастить и воспитать двоих своих малышек. В результате уже в свои два года сестренки остались без ласки и заботы самого дорогого на свете человека и стали буквально гастролировать по детским домам. Не так давно девочки оказались в детдоме города Киров и об их злоключениях постепенно начали узнавать в Приволжье. Только когда близняшкам исполнилось семь лет, наконец-то нашлась семья, способная дать то, чего не даст ни одна нянечка в специальном учреждении — счастье жить в семье и быть окруженными родительским теплом.

Как говорится, родитель — не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Нижегородка Анна, узнав историю Алины и Насти, посчитала несправедливостью все то, что с ними приключилось. Во многом именно поэтому совместно с мужем — служащим районного подразделения ГУ МЧС женщина приняла судьбоносное решение взять девочек в свою семью.

В октябре прошлого года супруги приехали к девочкам в Киров, но не навестить и не передать гостинцев, не пообещать счастливое будущее, а обеспечить его, забрав девочек домой. Навсегда.

- Дети так быстро вошли в наши сердца, так быстро стали нам родными! Девочки очень любят часто и громко называть нас мамой и папой, ведь теперь мы — дружная и большая семья, и никак иначе!», - рассказывает счастливая приемная мама Анна.

Вскоре после того, как девочки наконец-то обрели семью, настала пора готовиться к наступающему Новому году. Предпраздничные хлопоты подарили много приятных мгновений. Девочки помогали в готовке блюд к новогоднему столу, уборке и украшении дома. И, конечно, эти новогодние праздники они впервые встретили, как и подобает, в кругу семьи. Нашли подарки под новогодней елкой, но самое важное — наконец-то появились папа и мама, которые, как добрые волшебники, всегда о них позаботятся.

Поступок Анны — это пример чуткости и доброты, образец того, как нужно поступать, видя тех, кто нуждается в помощи. Пример, по счастью, не единственный. Ранее «КП-Нижний Новгород» писала о женщине, которая усыновила пятерых детей из ДНР.