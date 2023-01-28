Развернулся через две сплошные: Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде

За считанные минуты машина превратилась в груду искорёженного металла. УГИБДД по Нижегородской области

Жуткая авария унесла жизни сразу четырех человек в Нижнем Новгороде ночью 27 декабря. ДТП случилось около 23:30 на проспекте Гагарина в районе Мызы. Там «Хёндэ Солярис» столкнулся с грузовиком «Шахман», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, причиной трагедии стало нарушение правил дорожного движения водителем легковушки.

- Водитель «Соляриса» совершил разворот через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Шахман», - уточнили в полиции.

От сильного удара капот и лобовое стекло легковушки просто смялись, крыша автомобиля также пострадала. За считанные минуты машина превратилась в груду искорёженного металла.

Водитель и трое пассажиров иномарки скончались на месте до приезда машины скорой помощи. Из искореженной легковушки их пришлось доставать спасателям с помощью специального инструмента.

По предварительной информации, определенную роль в этой трагедии сыграл скоростной фактор: легковушка ехала на высокой скорости, поэтому у участников ДТП не было возможности уйти от столкновения.

Напомним, в конце декабря прошлого года недалеко от этого места произошло другое страшное ДТП с участием легковушки, в котором три человека погибли, а пятеро пострадали.