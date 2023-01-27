Обгоревший труп пролежал на улице шесть дней: В Дзержинске двое зарубили топором 37-летнего мужчину, а тело сожгли

В Дзержинске вынесли приговор двум мужчинам, которые зарубили и сожгли случайного знакомого. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дзержинске Нижегородской области поставлена точка в громком уголовном деле о зверском убийстве мужчины, совершенном полтора года назад. Тогда убийцы жестоко расправились с 37-летним новым знакомым, после чего сожгли его тело, которое нашли лишь спустя несколько дней.

Эта чудовищная история произошла 18 августа 2021 года на улице Ленинградской. Двое жителей Дзержинска проводили время в местном баре, где, конечно же, распивали спиртные напитки. Там они познакомились с 37-летним мужчиной: втроем пьянствовать куда веселее. Вскоре заведение закрылось, а темы для разговоров не иссякли, поэтому вся компания переместилась на улицу, продолжив распивать спиртное на свежем воздухе. В какой-то момент у собеседников возникли разногласия, а потом и конфликт. Новый знакомый оскорбил своих оппонентов, и те набросились на него с кулаками.

- Они избили потерпевшего и похитил у него телефон за 10 тысяч рублей. Затем ножом и топором нанесли ранения по телу, а чтобы замести следы, облили бензином и подожгли, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

От полученных травм 37-летний дзержинец погиб на месте. Его тело было обнаружено только 24 августа, то есть спустя почти неделю.

Преступников вскоре задержали, на них завели уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Кража». Пока шло следствие, они содержались под стражей. Накануне над душегубами состоялся суд. Им дали 36 лет колонии строгого режима на двоих – 17,5 лет одному и 18,5 лет другому.

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Вскоре следователям удалось установить и обстоятельства произошедшего убийства. Как оказалось, все началось с конфликта (подробности).