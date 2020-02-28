Жестокое убийство в Дзержинске: Мужчина расчленил своего знакомого и спрятал фрагменты его тела по всему городу

Жуткая трагедия в Дзержинске – там 57-летний мужчина убил и расчленил своего знакомого, а потом фрагменты его тела спрятал по всему городу. В подробностях этого жестокого преступления сейчас разбираются следователи.

- 3 февраля по заявлению родственника о безвестном исчезновении 59-летнего мужчины организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – По ее результатам 13 февраля было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе расследования были обнаружены фрагменты тела погибшего, а вслед за этим задержан и подозреваемый в совершении убийства.

Вскоре следователям удалось установить и обстоятельства произошедшего убийства. Как оказалось, все началось с конфликта.

- По версии следствия, 12 января между ранее судимым 57-летним хозяином квартиры на проспекте Дзержинского и его 59-летним гостем возник конфликт, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. - Он разгорелся на почве обсуждения криминального прошлого хозяина квартиры. В результате конфликта нетрезвый злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов молотком по голове, а на следующее утро обнаружил, что его гость скончался. Чтобы скрыть следы преступления, в собственной ванной комнате он расчленил своего убитого товарища, а потом спрятал пакеты с останками погибшего в разных частях Дзержинска.

По данным следователей, сейчас подозреваемый в совершении убийства заключен под стражу. Свою вину в содеянном он полностью признал. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается.