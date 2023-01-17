Пришлось звать на подмогу МЧС: Пациента весом 320 килограммов доставили в больницу Нижнего Новгорода

В эвакуации участвовали в общей сложности 20 человек. Фото: t.me/DavMelik

В Нижегородской области провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента весом 320 килограммов. 51-летний житель Большемурашкинского района был госпитализирован в инфекционную больницу №23 областного центра. Об этом рассказал министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Вся процедура перевозки пациента из дома в инфекционную больницу №23 была организована несколькими ведомствами области и была похожа на сложнейшую космическую операцию, - рассказывает министр.

В общей сложности в процессе участвовали 20 человек: сотрудники «скорой», центра медицины катастроф, на подмогу пришлось звать даже МЧС. В машине скорой помощи с помощью деревянного настила срочно пришлось усилить платформу, на которую ставятся носилки с пациентом.

Для перевозки пациента пришлось срочно усиливать конструкцию платформы для носилок. Фото: t.me/DavMelik

Дорога из Большемурашкинского района до Нижнего Новгорода занимает около полутора часов. К счастью, пациент перенес этот нелегкий путь нормально и был доставлен в больницу.

На опубликованных кадрах видно, как спасатели и медики выносят из машины носилки, на которых на животе лежит мужчина. Его бережно заносят в здание инфекционного госпиталя. Однако в дверях возникают небольшие трудности: люди с носилками не помещаются в проем.

- Тихо-тихо! Давай по одному, проходим. Право-лево, право-лево. Просочимся! – подсказывает голос за кадром.

В больнице мужчине сразу поставили диагноз и уже начали лечение.

Как рассказал Давид Мелик-Гусейнов, это своеобразный весовой рекорд среди пациентов нижегородских больниц. В прошлом году, например, самый тяжелый пациент весил 255 килограммов.