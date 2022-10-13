БК «Пари Нижний Новгород» со счетом 57:75 уступил казанскому УНИКСу на своем паркете

Баскетболисты «Пари НН» со счетом 57:75 уступили казанскому УНИКСу в домашнем матче Единой лиги ВТБ, который состоялся на паркете «Нагорного» 13 октября.

В первом игровом отрезке нижегородская команда вела по счету с разницей в 2-3 очка, но ближе к окончанию игрового отрезка казанцы перехватили инициативу и сделали счет 16:18 в свою пользу.

Во второй четверти игра у хозяев не задалась, команда заработала всего 6 очков, при этом к окончанию игрового отрезка преимущество УНИКСа по счету было почти двукратным — 20:39.

После большого перерыва нижегородская команда попыталась исправить положение — Джермейн Лав отправил в корзину эффектную «треху», а затем дважды был точен на штрафных. Успешно реализовал штрафные и вышедший на замену Михаил Беленицкий, результативным броском отметился Александр Чадов, два очка Антона Понкрашова сделали счет 42:54.

В финальной четверти «Пари НН» удалось сократить до десяти очков, но победы это не принесло. За несколько мгновений до финальной сирены команды остановили игру на красивом зеркальном счете. Самым результативным в составе "Пари НН" стал Джеремейн Лав, набравший 10 очков.