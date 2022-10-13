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Происшествия13 октября 2022 10:25

«Ладу» смяло, как картонную коробку: массовое ДТП с участием маршрутки произошло в Нижнем Новгороде

Две легковушки и маршрутка т-59 столкнулись в Автозаводском районе 12 октября
Иван АЛЕКСЕЕВ
ДТП произошло минувшим вечером, сильнее всего повреждена "Лада". Фото: "В Нижнем".

ДТП произошло минувшим вечером, сильнее всего повреждена "Лада". Фото: "В Нижнем".

Страшная авария с участием маршрутки и двух легковушек произошла в Нижнем Новгороде минувшим вечером 12 октября. Как сообщают очевидцы в Телеграм-канале «AvtoNewsNN», в девятом часу вечера на улице Веденяпина в районе ТЦ «Парк Авеню» столкнулись маршрутка т-59, «Лада» 14 модели и «Фольксваген».

Судя по кадрам с авторегистратора одного из очевидцев ДТП, аварию спровоцировал водитель отечественной легковушки. Проезжая перекресток, он не предоставил преимущество в движении маршрутке. От удара автобус отбросило на проезжавшую по встречной полосе иномарку.

Сильнее всего досталось «Ладе» - от удара ее смяло, словно картонную коробку, и выбросило на тротуар. У ПАЗа помята передняя часть, а у иномарки задет левый бок.

От удара легковушку отбросило на тротуар. Фото: "В Нижнем".

От удара легковушку отбросило на тротуар. Фото: "В Нижнем".

В пресс-службе регионального УГИБДД корреспонденту «КП-Нижний Новгород» пояснили, что в ежедневной сводке ДТП с пострадавшими этой аварии нет. Иными словами, никому из участников медицинская помощь не потребовалась. К слову, на момент аварии в маршрутке не было пассажиров.

На моменть аварии в маршрутке не было пассажиров. Фото: "В Нижнем".

На моменть аварии в маршрутке не было пассажиров. Фото: "В Нижнем".

Ранее сообщалось, что массовая авария стала причиной затора на Казанском шоссе.

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