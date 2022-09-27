Массовая авария стала причиной затора на Казанском шоссе утром 27 сентября

Около 7:30 столкнулись три автомобиля - «БМВ», «Сузуки» и «Хендай Санта Фе». Фото: принтскрин видео.

Огромная пробка образовалась на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде утром 27 сентября. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. По имеющейся информации, около 7:30 столкнулись три автомобиля - «БМВ», «Сузуки» и «Хендай Санта Фе».

- ДТП произошло в районе Афонино сегодня утром, столкнулись три транспортных средства. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водители транспортных средств не выдержали безопасную дистанцию. На месте работают сотрудники ДПС — сообщили в пресс-службе ведомства.

Точная причина аварии пока не ясна, однако на участке ДТП работает только одна полоса, все другие перекрыты разбитыми автомобилями, образовался затор.

- Причина пробки состоит в том, что у одного из автомобилей заблокировались колеса и его не могут погрузить на эвакуатор, - добавили в ГИБДД.

К этой минуте почти все автомобили, кроме заблокированного, уже эвакуированы, однако по данным сервиса Яндекс.Карты, движение на участке, где произошла авария, все еще затруднено.