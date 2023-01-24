«Пытался пьяным сесть за руль»: 16-летний подросток до смерти избил 33-летнего водителя в Нижегородской области

16-летний подросток до смерти избил посетителя кафе в Урене. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Урене Нижегородской области 16-летний подросток подозревается в избиении до смерти 33-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом рассказали в региональном СУ СК.

Трагедия произошла ночью 20 января около кафе, расположенного на выезде из города. 33-летний посетитель, погуляв в заведении и выпив спиртного, пытался уехать домой на машине. Однако этому решил воспрепятствовать 16-летний парень, который отдыхал там же.

- В ходе ссоры между посетителями заведения подозреваемый жестоко избил потерпевшего, который нетрезвый пытался сесть за руль своего автомобиля. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, - рассказали в Следкоме.

Юноша был задержан и доставлен в полицию. Сейчас он находится под домашним арестом, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Стоит отметить, это уже не первый случай агрессивного поведения подростков в Уренском районе. Так, летом прошлого года трое юношей избили инвалида прямо у него дома. Двое наносили удары, а третий снимал на камеру мобильного телефона. Пол факту случившегося было возбуждено уголовное дело.