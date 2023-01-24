День студента Нижнем Новгороде 25 января 2023: куда сходить, что посмотреть бесплатно

На площадке "Спорт Порт" в этот день будет проходить студенческий фестиваль. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ежегодно 25 января в России отмечают один из главных молодежных праздников — День студента, который в народе еще называют Татьяниным днем. Традиционно учащиеся различных вузов в этот день проводят вечеринки, причем у многих эта дата совпадает с завершением сессии. В этот раз для нижегородских студентов подготовлена интересная познавательно-развлекательная программа. Этот праздник должен запомниться надолго и оставить только приятные воспоминания. Публикуем полную программу мероприятий на День студента 25 января 2023 года в Нижнем Новгороде.

Фестиваль «День студента» на площадке «Спорт Порт»

Центром проведения праздничных мероприятий станет зимняя площадка «Спорт Порт» на стадионе «Нижний Новгород». В 15:00 здесь стартуют различные активности — мастер-классы, гастро-зона, фотозоны, квесты, спортивные и интеллектуальные игры, конкурсы с призами и многое другое. Все желающие могут помочь установить рекорд страны по самому массовому нахождению Татьян на льду, но для этого необходимо оставить заявку. Покататься на льду и попасть на ряд других активностей также можно по предварительной регистрации.

Кроме того, на территории «Спорт Порта» планируются привязные подъемы на воздушном шаре, но все будет зависеть от погоды.

В 18:15 стартуют выступления хедлайнеров фестиваля — группы «Космонавтов нет» и музыканта Фогеля.

Образовательная программа в «Высоте» и КУПНО

Для тех, кто вечеринкам и застолью предпочтет интересную книгу или полезную встречу, предусмотрена нескучная образовательная программа. Вообще, проведению познавательных мероприятий для молодежи в этот раз отведена особая роль, поэтому студентов ожидают сессии на тему молодежного проектирования, взаимодействия с некоммерческими организациями и многое другое. Программа стартует в 11:30. Для посетителей также будут работать интерактивная зона, зона виртуальной реальности и мастер-классы по диджеингу.

В КУПНО с 12:00 будут проходить консультации по карьерным вопросам, встречи с потенциальными работодателями и уроки составления резюме.

Еще одна сессия откроется в в 12:30 в Доме народного Единства. Представители регионального правительства совместно с экспертами обсудят молодежные инициативы, досуг саморазвитие и самообразование.

Развлекательные мероприятия на других площадках

В нижегородском «Планетарии №1» развлекательная программа стартует в 12:30 — посетителям покажут фильмы о космосе. Вход платный, но по предварительной регистрации предусмотрена скидка в 50%. В 13:30 начнется концерт живой музыки Александра Кондаурова и Анны Осиповой «Теория струн», который можно посетить бесплатно по регистрации и предъявлению студенческого билета.

В сквере Свердлова с 17:00 свою работу развернет маркет локальных брендов. В то же время там можно будет прокатиться на сноускейте и принять участие в создании арт-объекта. В 20:00 для всех присутствующих выступит группа «Комсомольск».

Кроме того, по студенческим билетам в этот день можно бесплатно посетить шесть городских музеев - НГХМ, НГИАМЗ, Русский музей фотографии, музей Горького, музейно-выставочный центр Микула и музей Сахарова.

Кроме того, с 12:00 до 15:00 в «Океанисе» будет организован специальный тариф для студентов — 12 часов в аквапарке за 1 тысячу рублей. Парней и девушек ожидает развлекательная программа с конкурсами и призами.

Помимо этого, с 25 по 28 января в «Рекорде» будут проходить специальные показы фильма «Не хороните меня без Ивана» (начало в 19:00).

27 января День студента отметят и на Красной слободе. На территории фудхолла «Порт» в 22:00 пройдет вечеринка «Вечно молодой», а в «Терминале» в 19:30 начнется аудиовизуальный концерт артиста Long Arm, который будет сопровождаться инсталляцией от коллектива dreamlaser.

Отметим, что большинство мероприятий для студентов в этот день будут бесплатными, но для их посещения необходимо предварительно зарегистрироваться и на входе предъявить студенческий билет.