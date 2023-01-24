«Тойота Камри» влетела в бензовоз на кстовской трассе: водитель погиб

Водитель иномарки погиб в лобовом столкновении с бензовозом под Кстовом 23 января. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель иномарки погиб в ДТП с бензовозом на трассе в Кстовском районе. Авария произошла около 17 часов 23 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- 40-летний водитель «Тойоты», двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным бензовозом, - рассказали подробности в ведомстве.

Что стало причиной фатального маневра, пока неизвестно. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался на месте. За рулем фуры ехал 57-летний водитель – он не пострадал.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

Напомним, серьезная авария с участием общественного транспорта произошла вчера в Нижнем Новгороде. Там на Сормовском шоссе столкнулись две маршрутки, пострадали четыре человека, включая подростка.