Беременная двойней нижегородка добилась возвращения домой мобилизованного мужа. Фото: Алексей Алексеев

Беременная двойней Алёна Клинова из города Дзержинска Нижегородской области добилась возвращения домой мобилизованного мужа Сергея. Этой радостной новостью поделился на своей странице местный блогер Алексей Алексеев, опубликовав совместное фото пары. В начале октября Алёна обращалась к блогеру за помощью в распространении информации о беде семьи Клиновых.

Напомним, муж Алёны Сергей Клинов был мобилизован 24 сентября 2022 года и отправлен в этот же день в город Клинцы Брянской области. По словам девушки, она осталась одна с двухлетним ребёнком на руках, будучи беременной двойней. Срок беременности – 26 недель. Денег у Алёны не хватало даже на еду, поскольку мобилизованный муж был единственным кормильцем семьи.

– Я обращалась в социальные службы, пенсионный фонд, в наш военкомат города Дзержинска. Помощи и ответа на мои письменные ходатайства я не получила, – добавила Алёна Клинова.

Девушка записала видеообращение к властям Нижегородской области с просьбой о помощи.

– Без него мы не сможем. Везде меня игнорируют, – резюмировала Алёна.

Теперь мы рады сообщить, что борьба девушки за воссоединение её семьи увенчалась успехом! Поздравляем Алёну и Сергея.

Алексей Алексеев на своей странице поблагодарил всех, кто не остался равнодушен к несправедливости этой истории.