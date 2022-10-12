Олень Тор сбросил рога в ожидании зимы в зоопарке «Лимпопо»

Олень Тор к зиме остался без рогов. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Олень Тор из нижегородского зоопарка «Лимпопо» сбросил рога перед зимой. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. О весе «короны» оленя Давида в этот раз не сообщили, однако заверили, что после этой важной процедуры олень чувствует себя превосходно, у него отменный аппетит и игривое настроение.

Олень чувствует себя хорошо. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

- К тому, что Тор лишится своих рогов, мы были готовы. Ведь именно в октябре олень Давида традиционно прощается со своим главным украшением. Был к этому событию готов и сам «виновник торжества». Процесс сбрасывания происходит ежегодно, правда в этому году Тор распрощался с рогами немного раньше — прошлым октябрем рожки он решил сбросить на неделю позже. Что ж, решение Тора — закон! - рассказали в «Лимпопо».

Напомним, в прошлом году Тор сбросил рога во второй декаде октября. Вес «короны» оленя составил более трех килограммов.

Рога у оленя очень крепкие. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

В этот раз, как и всегда, структура рогов у оленя крепкая. Это говорит о том, что в зоопарке Тору живется хорошо. Следом за оленем Давида свои рога обычно сбрасывают и другие олени, содержащиеся в зоопарке.