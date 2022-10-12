Судно село на мель в Нижнем Новгороде

Судно задымилось, произошел разлив нефтепродуктов. Фото: принтскрин видео.

Огромное пятно образовалось после выброса нефтепродуктов на реке Волге в Нижнем Новгороде днем 12 октября. По информации сообщества «Нижний Новгород | Без цензуры» в соцсетях, в акватории реки произошла страшная экологическая катастрофа:

- Прямо сейчас на берегу Волги горит буксир, очевидцы наблюдают большое мазутное пятно, которое распространяется по воде, - сообщил анонимный автор.

К месту происшествия прибыли сотрудники регионального ГУ МЧС. Как выяснилось, у дома №10 по Волжской набережной на мель село судно, а дым от работы двигателей очевидцы приняли за пожар.

- Вызов ложный. Плавсредство забуксовало. Горения не было, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Спустя некоторое время судно все-таки продолжило движение, однако на поверхности воды осталось внушительных размеров черное пятно.

С целью выяснить все обстоятельства произошедшего и узнать сумму нанесенного ущерба, «КП - Нижний Новгород» направила запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. По данным Управления, информация о произошедшем появилась около 13:00. Сотрудники регионального Росприроднадзора оперативно выехали на место происшествия.

- В настоящее время инспекторы ведомства совместно с сотрудниками лаборатории работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Более подробная информация будет сообщена в ближайшее время. Ситуация находится на контроле Росприроднадзора, - сообщили в пресс-службе Управления.