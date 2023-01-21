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Происшествия21 января 2023 18:19

Водитель пострадал из-за прилетевшей в салон глыбы льда в Павловском районе

Пострадавшего доставили в павловскую ЦРБ
Полина ШИБАЛКИНА
Пострадавшего доставили в павловскую ЦРБ. Фото: УГИБДД по региону

Пострадавшего доставили в павловскую ЦРБ. Фото: УГИБДД по региону

Водитель иномарки пострадал из-за прилетевшей в салон автомобиля глыбы льда в Павловском районе Нижегородской области 20 января. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла на 385 километре автодороги «Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород». Автомобиль «Хендай Солярис» двигался со стороны Нижнего Новгорода, когда в салон машины влетела глыба льда. Она слетела с крыши большегрузного автомобиля, который в это время двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Хендай Солярис» пострадал и доставлен в павловскую ЦРБ.

Напомним, ранее стало известно о том, что маршрутка №45 столкнулась с легковушкой в центре Нижнего Новгорода утром 20 января.

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