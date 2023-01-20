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Происшествия20 января 2023 8:25

Пассажирку увезли на скорой: иномарка и маршрутка столкнулись в центре Нижнего Новгорода 20 января

Маршрутка №45 протаранила иномарку в центре Нижнего Новгорода
Мария СОРОКИНА
ДТП произошло в 8:30.

ДТП произошло в 8:30.

Фото: принтскрин видео.

Маршрутка №45 столкнулась с легковушкой в центре Нижнего Новгорода утром 20 января. Об этом сообщил корреспондент «КП-Нижний Новгород» с места событий. Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла в 8:30 в районе одного из корпусов НГТУ имени Алексеева, расположенном на улице Минина, 21.

- Водитель автомобиля «Киа Рио» 1970 года рождения, выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности своего маневра и осуществил столкновение с автобусом ПАЗ, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Легковушка не предоставила преимущество в движении ПАЗу.

Легковушка не предоставила преимущество в движении ПАЗу.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Удар по «Киа» пришелся на сторону, где сидел водитель. В маршрутке, судя по всему, никто не пострадал, а вот 31-летняя пассажирка иномарки получила травму головы. Пострадавшую девушку на карете скорой помощи доставили в больницу и госпитализировали. По предварительной информации, она находилась на переднем сидении иномарки и не была пристегнута ремнем безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются подробности случившегося.

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