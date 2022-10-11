Занесло на повороте: Фура влетела в легковушку в Нижегородской области

ДТП произошло 10 октября. Фото: скрин из видео. Источник: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Серьёзное ДТП произошло 10 октября в Сеченовском районе, где на трассе столкнулись фура и легковушка, а один человек в итоге пострадал. Авария произошла на крутом повороте, который находится на шестом километре дороги «Сеченово – Булдаково».

Видеорегистратор одной из машин зафиксировал момент столкновения. На кадрах видно, что на скорости, прямо на повороте, прицеп грузового автомобиля IVECO занесло на скользкой дороге, и он боком вылетел на «встречку». В этот бок и ударился автомобиль Hyundai Solaris. Известно, что водитель фуры не справился с управлением.

– Причина ДТП в скоростном факторе на мокрой дороге, – поделились в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, его доставили в центральную районную больницу Сеченово.

Нижегородским водителям напоминают о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима.

Ранее мы сообщали, что военный КамАЗ смял легковушку на Московском шоссе днем 5 октября. Трое человек попали в больницу, одному медицинская помощь оказана на месте.

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