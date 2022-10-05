Военный КамАЗ смял легковушку на Московском шоссе: трое человек попали в больницу

ДТП произошло по вине водителя грузовика. Фото: "Бор Сегодня" в ВК.

Авария с участием легковушки и грузовика произошла на Московском шоссе в Нижнем Новгороде днем 5 октября. В 13:50 напротив гипермаркета «Леруа Мерлен» столкнулись два автомобиля — «Форд Фокус» и КамАЗ.

Столкновение произошло в дневное время. Фото: Телеграм-канал "Нижний Новгород онлайн".

От удара грузовик опрокинулся на бок, а легковушку смяло. На месте аварии работают специалисты медицины катастроф, спасатели и дорожная полиция.

На месте работали сотрудники ДПС. Фото: Телеграм-канал "Нижний Новгород онлайн".

- 20-летний водитель автомобиля КамАЗ проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем иностранного производства. В результате водитель и два пассажира легкового автомобиля доставлены в лечебное учреждение, - поделились подробностями произошедшего в пресс-службе регионального УГИБДД.

Как утверждают очевидцы в соцсетях, грузовик перевозил солдат. На опубликованных видео видно, что грузовик выполнен в защитных цветах и имеет характерные черные номера, которые обычно используются у военнослужащих. В пресс-службе регионального правительства эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. При этом стало известно, что и в КамАЗе есть пострадавшие.

В грузовике тоже есть пострадавшие. Фото: Телеграм-канал "Нижний Новгород онлайн".

- Три пассажира легкового автомобиля были доставлены в приемный покой ГКБ № 39, из них двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшему пассажиру КамАЗа медицинская помощь оказана на месте, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным сеовиса Яндекс.Карты, на участке, где произошла авария, движение транспорта все еще осложнено. Кроме того, пользователи сервиса сообщают о еще одном ДТП в левом ряду.