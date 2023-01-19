«Поднимаю штангу, как пушинку»: Учительница географии из Нижегородской области выиграла Кубок России по тяжелой атлетике

Нижегородка стала победительницей в своей категории. Фото: Федерация тяжелой атлетики России.

Легко ли вам представить свою классную руководительницу на соревнованиях, поднимающую огромную штангу?! Услышав слово «учительница», многие сразу себе представляют скромную хрупкую женщину в классическом костюме из плотной ткани. В качестве обязательных ее атрибутов указка в руке или очки на переносице. Этот стереотип полностью опровергает Лариса Короткова, которая уже 30 лет преподает географию в дзержинской школе №33. Пару лет назад женщина увлеклась тяжелой атлетикой настолько, что сама не заметила, как стала победительницей всероссийских соревнований. Специально для «КП-Нижний Новгород» спортсменка рассказала, как успевает посещать тренировки, обучать детей в школе и прививать любимому внуку любовь к музыке.

Из простой учительницы в чемпионки

- Я всегда хотела быть преподавателем начальных классов, - рассказывает собеседница, - но судьба распорядилась иначе, и я стала учить географии. Совсем не жалею об этом! География оказалось очень интересной наукой. Многие из ребят очень любят географию и интересуются ей, поэтому и для меня это один из любимых предметов.

Долгое время в жизни женщины все шло по обычному сценарию: работа, семья, ребенок. Но вот дочь выросла и упорхнула из родительского гнезда, а у Ларисы после работы стало оставаться свободное время, которое хотелось провести с пользой.

- Все началось с занятий кроссфитом, в котором присутствуют элементы тяжелой атлетики. На тот момент мне уже было далеко за 30, и я старалась посещать все тренировки. Со временем появилась любовь к штанге. Она как живая! У тебя нет настроения - штанга будет это чувствовать, хороший настрой — и она полетит как пушинка! - признается нижегородка.

Женщина стала все усерднее тренироваться. Домой порой возвращалась уже ближе к ночи. Родные сначала удивлялись, но вскоре привыкли и стали поддерживать Ларису в ее увлечении.

Тренировки занимают почти все свободное время. Фото предоставила Лариса Короткова.

Вскоре нижегородка добилась значительного прогресса, что позволило ей выступать на соревнованиях различного уровня и завоевывать места на пьедестале почета.

Кубок России — не предел возможностей

Не так давно по соцсетям разлетелась новость: нижегородка стала победительницей Кубка России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Авторы постов сравнивали ее с Чудо-женщиной и называли одной из самых сильных учительниц в стране. Как оказалось, для Ларисы эта медаль стала далеко не первой.

Эти соревнования были далеко не первыми для Ларисы. Фото: Федерация тяжелой атлетики России.

- Первое мое участие в соревнованиях по тяжелой атлетике состоялось в 2021 году. В городе Тула тогда проходил чемпионат России. Участников собралось достаточно, и многие из них оказались профессиональными спортсменами, которые занимаются с самого детства. Категорий в этом виде спорта много, поэтому все распределились по ним и соперников не осталось. Основная борьба все равно проходит с самим с собой, - подметила спортсменка.

Ее тренировки проходят под руководством известного в Дзержинске тренера по кроссфиту и функциональному многоборью Дмитрия Борисова, который подготовил далеко не одного чемпиона России и призера международных соревнований. А недавняя победа Ларисы дает ей возможность выступать на состязаниях международного уровня.

- Ну нет, об участии в международных соревнованиях я пока не задумывалась, - скромничает собеседница, - дело в том, что мы сами покупаем себе билеты и оплачиваем проживание. По сути, сами себя отправляем на соревнования. При этом я стараюсь принимать участие в соревнованиях, которые проводят для учителей нашего города.

«А еще я на пианино играю!»

Сама учительница не считает свое увлечение странным или нетипичным для женщины. По ее словам, среди участников соревнований можно встретить представителей самых разнообразных профессий — инженеров, бухгалтеров, врачей. Хотя, тренеров среди них, конечно, больше. Сама по себе Лариса — человек активный и разносторонний. Когда появляется свободное время, она старается провести его с внуком.

- Моему внуку четыре года. В детстве я обучалась в музыкальной школе, а теперь иногда сажусь за пианино и играю ему детские песенки, классику и что-нибудь для души. А еще я всегда в курсе всех спортивных событий. Особенно переживаю за выпускницу нашей школы Романову Анастасию, она входит в сборную России по тяжелой атлетике. Вообще всем ребятам советую: занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и никогда не останавливайтесь на достигнутом!

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