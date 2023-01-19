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19 января 2023 12:15

«Поднимаю штангу, как пушинку»: Учительница географии из Нижегородской области выиграла Кубок России по тяжелой атлетике

Учительница географии из Дзержинска стала обладательницей Кубка России по тяжелой атлетике
Мария СОРОКИНА
Нижегородка стала победительницей в своей категории. Фото: Федерация тяжелой атлетики России.

Нижегородка стала победительницей в своей категории. Фото: Федерация тяжелой атлетики России.

Легко ли вам представить свою классную руководительницу на соревнованиях, поднимающую огромную штангу?! Услышав слово «учительница», многие сразу себе представляют скромную хрупкую женщину в классическом костюме из плотной ткани. В качестве обязательных ее атрибутов указка в руке или очки на переносице. Этот стереотип полностью опровергает Лариса Короткова, которая уже 30 лет преподает географию в дзержинской школе №33. Пару лет назад женщина увлеклась тяжелой атлетикой настолько, что сама не заметила, как стала победительницей всероссийских соревнований. Специально для «КП-Нижний Новгород» спортсменка рассказала, как успевает посещать тренировки, обучать детей в школе и прививать любимому внуку любовь к музыке.

Из простой учительницы в чемпионки

- Я всегда хотела быть преподавателем начальных классов, - рассказывает собеседница, - но судьба распорядилась иначе, и я стала учить географии. Совсем не жалею об этом! География оказалось очень интересной наукой. Многие из ребят очень любят географию и интересуются ей, поэтому и для меня это один из любимых предметов.

Долгое время в жизни женщины все шло по обычному сценарию: работа, семья, ребенок. Но вот дочь выросла и упорхнула из родительского гнезда, а у Ларисы после работы стало оставаться свободное время, которое хотелось провести с пользой.

- Все началось с занятий кроссфитом, в котором присутствуют элементы тяжелой атлетики. На тот момент мне уже было далеко за 30, и я старалась посещать все тренировки. Со временем появилась любовь к штанге. Она как живая! У тебя нет настроения - штанга будет это чувствовать, хороший настрой — и она полетит как пушинка! - признается нижегородка.

Женщина стала все усерднее тренироваться. Домой порой возвращалась уже ближе к ночи. Родные сначала удивлялись, но вскоре привыкли и стали поддерживать Ларису в ее увлечении.

Тренировки занимают почти все свободное время. Фото предоставила Лариса Короткова.

Тренировки занимают почти все свободное время. Фото предоставила Лариса Короткова.

Вскоре нижегородка добилась значительного прогресса, что позволило ей выступать на соревнованиях различного уровня и завоевывать места на пьедестале почета.

Кубок России — не предел возможностей

Не так давно по соцсетям разлетелась новость: нижегородка стала победительницей Кубка России по тяжелой атлетике в старших возрастных группах. Авторы постов сравнивали ее с Чудо-женщиной и называли одной из самых сильных учительниц в стране. Как оказалось, для Ларисы эта медаль стала далеко не первой.

Эти соревнования были далеко не первыми для Ларисы. Фото: Федерация тяжелой атлетики России.

Эти соревнования были далеко не первыми для Ларисы. Фото: Федерация тяжелой атлетики России.

- Первое мое участие в соревнованиях по тяжелой атлетике состоялось в 2021 году. В городе Тула тогда проходил чемпионат России. Участников собралось достаточно, и многие из них оказались профессиональными спортсменами, которые занимаются с самого детства. Категорий в этом виде спорта много, поэтому все распределились по ним и соперников не осталось. Основная борьба все равно проходит с самим с собой, - подметила спортсменка.

Ее тренировки проходят под руководством известного в Дзержинске тренера по кроссфиту и функциональному многоборью Дмитрия Борисова, который подготовил далеко не одного чемпиона России и призера международных соревнований. А недавняя победа Ларисы дает ей возможность выступать на состязаниях международного уровня.

- Ну нет, об участии в международных соревнованиях я пока не задумывалась, - скромничает собеседница, - дело в том, что мы сами покупаем себе билеты и оплачиваем проживание. По сути, сами себя отправляем на соревнования. При этом я стараюсь принимать участие в соревнованиях, которые проводят для учителей нашего города.

«А еще я на пианино играю!»

Сама учительница не считает свое увлечение странным или нетипичным для женщины. По ее словам, среди участников соревнований можно встретить представителей самых разнообразных профессий — инженеров, бухгалтеров, врачей. Хотя, тренеров среди них, конечно, больше. Сама по себе Лариса — человек активный и разносторонний. Когда появляется свободное время, она старается провести его с внуком.

- Моему внуку четыре года. В детстве я обучалась в музыкальной школе, а теперь иногда сажусь за пианино и играю ему детские песенки, классику и что-нибудь для души. А еще я всегда в курсе всех спортивных событий. Особенно переживаю за выпускницу нашей школы Романову Анастасию, она входит в сборную России по тяжелой атлетике. Вообще всем ребятам советую: занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и никогда не останавливайтесь на достигнутом!

Ранее «Комсомолка» писала об удивительной женщине из Дзержинска, которая освоила танец на пилоне и покорила соцсети.