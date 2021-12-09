«Если женщина раздета, то это не значит, что она хочет секса!»: 51-летняя жительница Дзержинска освоила танец на пилоне и покорила тик-ток

Елена пришла в пол-дэнс из-за проблем со здоровьем. Фото: предоставлено героем публикации.

Настоящий вызов устоям и предубеждениям общества бросила жительница Дзержинска Елена Леменева – будучи уже бабушкой, в свои 51 женщина активно занимается танцами на пилоне и стремительно набирает популярность в интернете. Сейчас в её инстаграме почти 8 тысяч подписчиков, а в тик-токе и вовсе порядка 26 тысяч фолловеров и свыше 750 тысяч лайков. «КП – Нижний Новгород» пообщалась с Еленой и узнала, что сподвигло ее на необычное хобби и как она справляется с хейтом в соцсетях.

- Пол-дэнс – это тяжелый спорт на преодоление себя, - рассказала корреспонденту «КП - Нижний Новгород» Елена Леменева. - От этих занятий получаешь очень большой адреналин: когда у тебя получился даже какой-то малейший элемент, ты чувствуешь себя классно! А это чувство кружения на пилоне можно сравнить, наверное, с полётом в космос или прыжком с парашютом.

Пришла в пол-дэнс из-за проблем со здоровьем

Елена стала заниматься танцами на пилоне четыре года назад, когда на неё в жизни многое навалилось – она была частой посетительницей больниц, лечилась у невролога, жаловалась на остеохондроз, головокружение, нарушение координации движений, проблемы с сосудами, а потом даже и на панические атаки. Сказывалось на общем состоянии и постоянная работа с людьми (Елена работает директором магазина), настигало эмоциональное выгорание.

- Я понимала, что мне что-то надо делать, что я не могу долго сидеть на лекарствах, что мне нужен выброс энергии, - отметила нижегородка. – Я поняла, что нужно заняться спортом, и выбор почему-то встал между боксом и пол-дэнсом. По боксу тренера не нашла, а вот с танцами на пилоне сложилось, я проплатила сразу 10 индивидуальных занятий вперед, так как понимала, что если мне не понравится, то я сбегу. Когда ты заплатил, то и выбора особо нет, ты ходишь.

Первые три года Елена занималась в Дзержинске, но теперь ездит на занятия в Нижний Новгород. Фото: предоставлено героем публикации.

На первое занятие идти было, безусловно, страшно, и после тренировки Елена вышла выжатая как лимон. По ее словам, у неё так сильно дрожали руки от напряжения, что в раздевалке она не могла накрасить губы.

- Потом я втянулась, тяжело было первый год, но сейчас всё хорошо, если не пропускать занятия, иначе трудно восстанавливаться. Пол-дэнс - это такой вид спорта, где ты немножко пропустил, и тело тебя слушается уже хуже, так что пропускать нельзя, - улыбается Елена Леменева.

И всё же иногда пропуски занятий случаются, чаще всего либо во время отпуска, либо когда на работе большой завал, но на такие случаи у Елены дома есть свой пилон, на котором она может восполнить пропущенные уроки.

Близкие и друзья Елену в занятии танцами на пилоне поддержали. Фото: предоставлено героем публикации.

Ездит на занятия за 40 километров

Первые три года Елена занималась в Дзержинске на статичном пилоне, однако позже ей хотелось разнообразия и движения, поэтому она нашла тренера за 40 километров от дома, в Нижнем Новгороде, куда и ездит из Дзержинска 2-3 раза в неделю.

- Мне захотелось позаниматься на динамичном пилоне, попробовать совместить с танцами, потому что я до этого только силовыми ведь занималась, - рассказывает Елена. - Нравится всё, что получается: «солнышко», крутки, «лягушки» (названия элементов в пол-дэнс – прим.). «Малыш» тяжело дается.

Занятие длится полтора часа, за это время нижегородка успевает размяться, потом приступает к выполнению элементов или силовой тренировке, репетирует экзо-танец, а в конце обязательно наступает время растяжки. В зале Елена также любит заниматься с обручем и на гамаках.

У танцев на пилоне есть свои плюсы и минусы

- Люблю делать стойки, особенно на локтях, от неё прямо есть положительный эффект. Я очень метеозависимый человек, и раньше чуть что - сразу таблетки, а тут на стойке постояла минутку и всё, пошла дальше, - смеется Елена.

Женщина признается, что с занятиями пол-дэнс ее здоровье значительно улучшилось. Подтянутым стало не только тело, но и кожа, даже ушло 10 килограммов веса.

Женщина признается, что с занятиями пол-дэнс ее здоровье значительно улучшилось. Фото: предоставлено героем публикации.

- Вообще вес уходит слабо, потому что у меня появляется мышечная масса, а она тяжелее в три раза, но хорошо уходят объемы. Я очень люблю мучное и сладкое и себе в этом не отказываю, в питании не ограничиваю, поэтому так, - отмечает нижегородка. - Также ты начинаешь ходить прямо, то есть у тебя осанка хорошая, никакой сутулости нет. Очень много прорабатываем стоп, там же все нервные окончания, это я вообще обожаю.

Однако среди неприятностей, с которыми может столкнуться человек, занимающийся на пилоне, - «крапивница» и синяки на коже.

- Когда зажимаешь пилон - например, делаешь крутку под локоть или когда ногами залезаешь на пилон и тебе нужно завалиться, то коже становится больно от трения. У очень многих девочек синяки, а у меня структура кожи такая, что синяков нет, зато мозоли постоянные на руках, - делится Елена.

Поддержка близких и семьи не позволяет сдаться

Близкие и друзья Елену в занятии танцами на пилоне поддержали, с особенной стойкостью и спокойствием отреагировал муж. Вместе они обсуждали ее новое хобби и смеялись над первыми неловкими шагами в этом направлении.

- Муж знал, в каком я была состоянии, я болела тяжело, в депрессии была, от невролога не вылезала. Мы с ним в браке много лет вместе, он же все видел и был за любой кипиш, лишь бы мне было хорошо, - объясняет Елена Леменева.

Сейчас женщина пытается подбить мужа на то, чтобы он тоже стал выполнять упражнения с пилоном, так как у него больная спина. По словам Елены, пилон – это по своей сути вертикальный турник, с помощью которого можно решить проблемы с позвоночником, вытянуть его.

Дети Елены такому увлечению мамы сначала удивились, но потом отнеслись спокойно. А семилетний внук Елены и вовсе любит показать на пилоне стойки и помериться с бабушкой умениями.

- У нас если семейное застолье, то мы салатов поедим, посидим, поболтаем, а потом все идем на пилон кружиться. Это у нас забава такая, в каких-то семьях любят в настольные игры поиграть, кто-то потанцевать, а у нас развлечение –пилон - кто больше отжиманий сделает, кто лучше прокрутится, - рассказала «Комсомолке» Елена.

Чего стоит популярность в сети?

Делиться своим увлечением на широкую публику Елене поначалу было страшно: вдруг люди не поймут? Вдруг засмеют? Однако потихоньку уверенности добавилось, да и тренер всё чаще предлагала запечатлеть результат на видео. Первые ролики с тренировок Елена стала выкладывать ВКонтакте - там же обрела и новых друзей, которые стали её мотивировать и поддерживать.

Занятие длится полтора часа. Фото: предоставлено героем публикации.

Затем женщина завела тик-ток, сначала для того, чтобы выкладывать видео о своем магазине, а потом всё-таки решилась опубликовать и видео о своем хобби. И первый же ролик принес результаты: только за одну ночь на Елену подписалось 6 тысяч человек! Не каждый блогер способен на такое!

- Я сильно удивилась, но, конечно, и много хейта идет, чего я не ожидала. Вообще я такой человек, который принимает всё близко к сердцу. Какая бы у меня самооценка ни была высокая, даже несмотря на то, что я воспринимаю себя любую и люблю себя любую, я все равно близко к сердцу принимаю критику, - делится Елена.

Сейчас к проявлению злобы и ненависти в интернете нижегородка относится проще: она поняла, что на хейтеров не стоит обращать внимания и что они делают ее еще более популярной.

- Есть мнение, что если женщина раздета, то она хочет секса, но ведь это не так, - пожимает плечами Елена. – Для занятий пол-дэносм обязательно нужен открытый топ и максимум голого тела, чтобы было сцепление с пилоном. Это очень важно, нельзя заниматься в одежде - просто разобьешься. Тебя тренер даже не допустит в одежде к тренировке, не получится ни один элемент.

Самое приятное, по мнению Елены, это когда хейтеры сначала пишут негативные комментарии, а потом через время сознаются, что мнение свое поменяли, поняли свои комплексы и замотивировались. Так, например, некоторые сверстницы Елены, попытавшиеся освоить пилон и бросившие это дело, вернулись к занятиям, а кто-то и вовсе впервые решился на это хобби.

«Главное - начать»

- Радует, когда мне пишут, что танцы на пилоне вовсе не пошло, так как я переживала из-за этого. Приятно получать отзывы от молодых людей, которые профессионально занимаются танцами или каким-то видом спорта. Мне как-то написал известный мастер по танцам: «Лена вы очень красиво танцуете, не бросайте». И вообще столько слов хороших сказал, которые мотивируют, - вспоминает Елена Леменева.

Всем женщинам после 45 лет Елена советует перебороть стеснение и идти на танцы с пилоном, потому что это движение в жизни и улучшение собственного здоровья.

- Жалко, что я не знала о пол-дэнсе в 20 или 30 лет, я бы сейчас такого уже добилась! Это вторая молодость и обалденное увлечение, это вовсе не стриптиз, а спорт! – уверена нижегородка. – И вообще, жизнь одна, она же пройдет, необязательно идти заниматься танцами на пилоне, но какое-то хобби должно быть у человека, иначе ты не вывезешь и будешь в этой депрессии всегда. Главное начать и работать над собой.

Елена стала заниматься танцами на пилоне четыре года назад. Фото: предоставлено героем публикации.

Недавно Елена впервые приняла участие в съемках профессионально поставленного танца с компанией девушек-танцовщиц, которые красиво и уверенно двигались на стрипах (специальная обувь на высоком каблуке, которая предназначена для танцев на пилоне – прим.), и поняла, что хочет так же.

- Я решилась, что встаю на стрипы и буду в них танцевать. Сначала боялась, вдруг будут болеть ноги, но никаких отговорок, уже всё заказала, - говорит нижегородка.

Нам же остается только позавидовать неуёмной энергии Елены Владимировны и пожелать ей дальнейших успехов в покорении пилона и тик-тока.

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