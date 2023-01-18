Нижегородская область вошла в тройку самых курящих регионов России

В первом полугодии 2022 года наш регион возглавлял рейтинг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородская область заняла третье место в рейтинге самых курящих российских регионов по итогам 2022 года. Исследование проводили специалисты Национальной системы маркировки товаров «Честный знак» (есть у РБК) на основе данных Росстата.

Первое и второе места в этом рейтинге заняли Магаданская область и Камчатский край, где на одну тысячу человек 132,7 и 118,9 тысяч пачек сигарет в год, соответственно. В нашем регионе на аналогичное количество взрослых нижегородцев приходилось 118 тысяч пачек в год. В топ-5 регионов-курильщиков также попали Сахалинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, там тоже на одну тысячу жителей приходилось более 100 тысяч пачек.

Интересно, что в первом полугодии Нижегородская область лидировала в этом рейтинге. На одного жителя приходилось 4,44 пачки сигарет, в то время как у регионов из первой десятки зачастую не набиралось и двух пачек на человека.

В третьем квартале минувшего года наш регион в рейтинге подвинула Магаданская область. Если на одного нижегородца приходилось 12,1 пачки, то на одного магаданца — 12,4 пачки.

При исследовании учитывалась табачная продукция различных категорий, у нижегородцев в этом плане нет каких-то характерных предпочтений. В целом ситуация по стране выглядит так: в Магаданской области предпочитают папиросы, в Москве - сигары и трубки, в Крыму — сигариллы, в Санкт-Петербурге — табак для кальяна и курительный табак, а в Белгородской области — бестабачные смеси для кальяна. Еще есть такая категория, как жевательный табак. Его чаще других приобретают в Тюменской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 28 место в рейтинге субъектов РФ по отказу от вредных привычек. При этом за год продажи алкоголя и табака заметно увеличились.