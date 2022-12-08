За последний год нижегородцы стали больше пить и курить

Наш регион оказался чуть ли не единственным в ПФО, где отмечено ухудшение показателей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Нижегородская область заняла 28 место среди российских регионов по отсутствию пагубных привычек вроде курения и злоупотребления алкоголем. Исследование проводили специалисты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В соответствии с имеющимися данными, по итогам 2021 года наш регион набрал 68,2 рейтинговых балла - это меньше, чем в 2020 году (70,1 балл). Иными словами, алкоголь и табачные изделия в регионе стали покупать чаще настолько, что это отразилось на показателях, и все же доля местных, выбирающих здоровый образ жизни, остается сравнительно большой, благодаря чему регион оказался выше большинства других в общем списке.

В Приволжье стали реже злоупотреблять

Интересно, что несмотря на свою относительно высокую позицию в общенациональном рейтинге, именно Нижегородская область оказалась чуть ли не единственным регионом Приволжья, где злоупотреблять стали больше. Ухудшение на 0,1-0,2 балла наблюдается в Марий Эл, Самарской области и Пермском крае, в остальных регионах показатели только улучшаются.

Если обратиться к позициям регионов ПФО в общем рейтинге, то лучший результат у Ульяновской области, которая занимает 4 место. За год показатель улучшился с 82,7 до 86,9 баллов. Также во всероссийский топ-10 вошли республика Марий Эл и Саратовская область.

Наименее устойчивы к вредным привычкам жители Удмуртии, которая расположилась на 82 строчке, однако и здесь от пагубных пристрастий продолжают отказываться. Также не очень благоприятная обстановка отмечена в Пермском крае — 63 место в общем рейтинге.

В Кировской, Оренбургской, Самарской и Пензенской областях, а также в Мордовии, Татарстане, Чувашии и Башкортостане по итогам 2021 года показатель превышает 60 баллов, а где-то даже достигает 75.

Чеченская Республика — лидер рейтинга

По оценке аналитиков, первые строчки в рейтинге занимают республики Северного Кавказа — Чеченская республика с абсолютным показателем 100 баллов, немного отстающие от нее Дагестан и Ингушетия. По мнению специалистов, такие показатели объясняются строгими вековыми традициями народов, проживающих в этих регионах. По продажам табака и алкоголя статистика здесь зачастую положительная, и это приводит к выводу о том, что такие товары просто не популярны у местных жителей. Если говорить про топ-10 в принципе, то, было отмечено, что слабости этих регионов заключаются в основном в потреблении алкоголя и запрещенных веществ, а вот смертность от приема спиртного и количество преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, остаются сравнительно низкими.

В нижней части рейтинга оказались восточные и северные регионы страны. Конкретно последние три строчки занимают Сахалинская область (24,4 балла), Камчатский край (20,7 балла) и Республика Хакасия (11,4 балла). Аналитики отмечают заметное улучшение по Магаданской области, которая длительное время находилась в нижней части списка, но в последние годы там снизилось количество «пьяных» преступлений.

Говоря о положении столиц, следует отметить, что Санкт-Петербург показал один из самых лучших результатов по стране в части роста показателей — с 60,5 до 69 баллов, что обеспечило ему 25 строчку рейтинга. Москва занимает лишь 56 строчку списка, рейтинговый балл здесь тоже вырос — с 52,3 до 56,7.

Отмечается, что рейтинговый балл снизился в 18 регионах России, тогда как в 66 регионах он повысился, а в Чечне остался прежним.

Как считали?

Расчет проводился по данным, полученным из 85 российских регионов. Из-за отсутствия данных в рейтинге не учитывались ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. При расчетах учитывались продажи алкогольных и табачных изделий, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также смертность, связанная со систематическим приемом алкоголя. Данные для проведения исследования и составления рейтинга взяты из Росстата и Генпрокуратуры и являются усредненными и взвешенными по годам (с 2019 по 2021 годы). По каждому показателю рассчитывался рейтинговый балл — от 1 до 100. Высокий балл говорит о низком распространении пагубных привычек у населения.