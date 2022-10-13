Лжесотрудника ФСБ вымогали у нижегородки 4,1 млн рублей за освобождение мужа от уголовной ответственности

Пока что обвиняемые арестованы на 2 месяца. Фото: скрин из видео. Источник: УФСБ России по Нижегородской области

Необычная история приключилась недавно в Нижнем Новгороде, где два мошенника выдавали себя за сотрудников ФСБ и требовали от местной жительницы 4 миллиона 150 тысяч рублей. Эту сумму денег они вымогали для оказания своих «услуг».

Как оказалось, муж нижегородки проходит как обвиняемый по одному из уголовных дел и, чтобы освободить его от срока, лжефсбшники просили денежную награду.

Правда, довести свой замысел хитрицам не удалось, их задержали в Автозаводском районе. Мошенников вытащили из машины, на которой они передвигались, и скрутили прямо возле неё.

Позже было возбуждено уголовное дело, а также выяснилось, что у задержанных уже есть судимость.

- В ходе допросов обвиняемые признали свою вину, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области. - Им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Напомним, ранее мы писали, что четверых бандитов, обкрадывавших грузовики, задержали в Нижегородской области. Преступники разработали целую схему своих грабежей.

- Злоумышленники следили за водителями на оптовых рынках в момент передачи товара и получения платежей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Если речь шла о значительных суммах «наличкой», то сообщники прикрепляли трекер к днищу грузовика, с помощью которого отслеживали маршрут передвижения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!