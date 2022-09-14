Четверых бандитов, обкрадывавших грузовики, задержали в Нижегородской области. ФОТО: МВД России.

В Нижегородской области задержана преступная группировка, специализирующаяся на кражах из грузовиков. В ней состояло четверо бандитов. Ими было совершено по меньшей мере шесть краж. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

- Злоумышленники следили за водителями на оптовых рынках в момент передачи товара и получения платежей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Если речь шла о значительных суммах «наличкой», то сообщники прикрепляли трекер к днищу грузовика, с помощью которого отслеживали маршрут передвижения.

Дождавшись момента, когда водитель выходил из машины, они взламывали замок и забирали все деньги. Также они прихватывали с собой видеорегистраторы и личные вещи водителей.

- Затем они снимали трекер и скрывались с места происшествия, - рассказала Ирина Волк. - В настоящее время установлено шесть таких преступлений.

Сейчас полицией возбуждено уголовное дело по данным фактам по статье «Кража». Все четверо подозреваемых уже задержаны. При обыске у них были изъяты деньги и инструменты, используемые при совершении краж. Не исключено, что они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений и в других регионах.