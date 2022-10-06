Деревянный мост рухнул в Нижегородской области под тяжестью лесовоза

Старый деревянный мост не выдержал нагрузки и провалился. Фото: сообщество "Нижний Новгород" в ВК.

Еще один мост рухнул в Нижегородской области. На этот раз не выдержала переправа в Семеновском районе. Старый деревянный мост через реку Ухтыш соединял деревню Аристово с другими населенными пунктами. В минувший понедельник по нему проехал груженый лесовоз, и доски не выдержали, грузовик провалился вниз. Местные жители оказались полностью отрезаны от внешнего мира.

Лесовоз попытался проехать по переправе и провалился. Фото: сообщество "Нижний Новгород" в ВК.

- Мост был уже очень старым, мог обрушиться в любой момент, но администрация не предпринимала никаких действий. По мосту ездили тяжелые лесовозы, машины с дровами. Мало того, что дорога к деревне не ремонтировалась уже 30 лет, так теперь еще и через реку не перебраться! - возмущается нижегородка Юлия Щ. в соцсетях.

По ее словам, местные жители не раз собирали подписи по этому поводу и и обращались в различные инстанции, но должного эффекта это не возымело.

В ГУАД Нижегородской области «Комсомолке» ответили, что это не совсем так. На самом деле, работы в данном направлении уже ведутся, и в обозримом будущем жителям Аристово больше не придется обходиться ветхим мостом, который не выдерживает нагрузку свыше 4 тонн.

Старый мост не был рассчитан на такую нагрузку. Фото: сообщество "Нижний Новгород" в ВК.

- Проект реконструкции участка автомобильной дороги «Подъезд к деревне Аристово от автодороги Семенов-Хахалы-Феофаниха» со строительством моста готов и в настоящее время находится на экспертизе. Получение положительного заключения экспертизы планируется в конце октября. После этого начнется подготовка к проведению конкурсных процедур. На время работ проект предусматривает строительство временного проезда, - подчеркнули в Управлении.

К слову, «Комсомолка» уже рассказывала про деревню Аристово, но в другом, более позитивном ключе. Здесь живет мастер, который изготавливает уникальные лодки по старинной технологии. Его работы представляют интерес не только для нижегородцев, но и для иностранных путешественников, а одна из лодок даже стала частью экспозиции за рубежом. Ввиду того, что здесь сохранились уникальные ремесла, хорошая транспортная связь с населенным пунктом важна не только для местных.

К счастью, в настоящее время сообщение с деревней уже восстановлено, деревянный мост отремонтирован.

- 5 октября в 20:30 ремонтно-восстановительные работы были завершены. Проезд осуществляется, в штатном режиме, - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, что это уже не первый эпизод с обрушением переправы за последний месяц. В середине сентября нагрузки не выдержал мост в Воротынском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.