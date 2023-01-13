Крещение в Нижнем Новгороде 2023: где искупаться 19 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

Через неделю православные христиане будут отмечать большой праздник – Крещение. В ночь на 19 января сотни нижегородцев традиционно соберутся у водоемов, чтобы окунуться в прорубь. Считается, что освященная вода обладает целительной силой. В народе же принято считать, что купание в иордани «смывает все грехи», однако священники называют это заблуждением.

На Крещение в Нижнем Новгороде 19 января будут оборудованы купели в разных районах города. Вода в них будет освящена служителями церкви, а во время окунаний здесь будут дежурить спасатели и медики.

Как рассказал мэр Юрий Шалабаев, всего будет организовано 8 купелей на Крещение в Нижнем Новгороде: в Автозаводском, Сормовском, Нижегородском, Ленинском, Советском районах и деревне Сартаково.

- Посещайте только те места купаний, которые специально организованы для этого профессионалами, чтобы не омрачить светлый праздник себе и своим близким, - напомнил нижегородцам Юрий Шалабаев.

Специалисты рекомендуют во время крещенских купаний снимать обувь в последнюю очередь, непосредственно перед купелью. По канонам окунуться необходимо трижды с головой, после чего необходимо как можно скорее вытереться насухо, одеть теплую одежду и выпить горячего чая. Употреблять спиртные напитки в крещенскую ночь категорически не рекомендуется.

Список купелей на Крещение в Нижнем Новгороде

Сормовский район: купели на Парковом озере на территории стадиона «Труд» и на территории прихода церкви Святой Живоначальной Троицы (ул. Кима, 77).

Автозаводский район: купель на берегу паркового озера со стороны ул. Героя Смирнова.

Нижегородский район: купель на набережной Гребного канала напротив судейской вышки.

Ленинский район: купель на территории пляжа Силикатного озера за домом №25а по проспекту Ленина.

Советский район: купель на втором озере Щёлоковского хутора.

В деревне Сартаково: две купели на озере на территории храма святого равноапостольного князя Владимира.