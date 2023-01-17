Подмяли под себя и пытались загрызть: два алабая набросились на 10-летнего мальчика с собакой и бросились на женщину

Агрессивные собаки напугали и ребенка, и очевидицу. Фото: "Кстати".

В минувшее воскресенье два алабая напали на 10-летнего ребенка и пытались его загрызть. Пугающими подробностями поделилась местная жительница Анна Макарская в сообществе телеканала «Кстати». Нижегородка оказалась в эпицентре событий и увиденное повергло ее в шок.

- Все происходило у дома 4 на улице Богдановича. На моих глазах на ребёнка лет десяти, который вёл на поводке свою собаку, напали два алабая (по виду, по крайней мере, похожи на алабаев). За секунду на моих глазах собаки просто подмяли под себя ребёнка, который держал свою собаку. Там был такой замес, что меня охватил дикий холодный ужас! Ребёнок просто родился в рубашке, - сообщила очевидица произошедшего.

Девушка доверилась своим инстинктам и решилась спугнуть агрессивных животных, пока не случилось непоправимое.

- Я завела машину, нажала на сигнал,- продолжает она, - сильно газанула на холостых и орала так, что это отпугнуло собак, или отвлекло - я не поняла. Парень успел спрятаться, а его собака пустилась наутёк и тоже спаслась.

Нижегородке удалось отпугнуть собак. Фото: "Кстати".

По ее словам, мальчик чудом остался жив и даже не пострадал. Ребенка от испуга трясло крупной дрожью, да и сама спасительница долго не могла прийти в себя.

На этом охота алабаев на людей не закончилась. Спустя короткий отрезок времени те самые собаки попытались напасть на местную жительницу, которая вышла на улицу по своим делам. Женщина поспешила скрыться в подъезде, и это спасло ее от нападения.

- Хозяева! Когда эти убийцы загрызут ребёнка насмерть, вы как жить будете? - возмущается Анна в соцсетях.

В комментариях мнения разделились. Одни посчитали опубликованную информацию фейком, другие нашли предполагаемую хозяйку собак и потребовали принять меры — увезти, изъять или усыпить собак. Некоторые «доброжелательные» комментаторы даже вспомнили про догхантеров. Иные аргументировали, что песики магическим образом не тронули тех, кто их снимал, а значит, девушка все выдумала. Ситуация не получила должного резонанса и через неделю-две о ней, возможно, уже забыли бы. Однако вдогонку к фотографиям в сети стало распространяться видео самого нападения — кадры не для слабонервных. Ролик попал в поле зрения сотрудников регионального СУ СКР.

- В одном из региональных каналов в мессенджере «Телеграм» выявлена публикация о нападении двух собак на школьника на территории Нижегородского района областного центра.

В сообщении указывается, что две собаки крупных пород набросились на ребенка. По данному факту следователи следственного отдела по Нижегородскому району города Нижний Новгород СУ СК РФ по Нижегородской области организовали проведение процессуальной проверки, - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Тем временем местные жители затрудняются с ответом, как поступить в данной ситуации, но встречи с собаками все-таки опасаются.

К слову, нижегородцы еще не забыли другой инцидент с алабаем. В Канавинском районе пес загрыз шпица, ранил хаски и искусал их хозяйку.