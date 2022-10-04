Что натворил ураганный ветер в Нижнем Новгороде: десятки поваленных деревьев, пострадавшие люди, помятые машины

Работы по устранению последствий непогоды ведутся во всех районах города. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия шквалистого ветра, который обрушился на город 3 сентября. Поваленные деревья, сорванные баннеры, подпорченные элементы благоустройства — неполный список того, к чему приводит буйство стихии. Как сообщили в городской администрации, последствия непогоды наблюдаются во всех районах города.

Так, например, не остался без внимания случай в парке «Швейцария». Там здоровое дерево не выдержало порыва ветра и рухнуло на женщину. Пострадавшая получила повреждения, ей потребовалась медицинская помощь.

Еще одно дерево упало на улице Невзоровых и повредило сразу несколько припаркованных там автомобилей. В администрации Советского района особенно отметили этот случай, но в целом отметили, что последствия непогоды не сильно затронули подведомственную территорию.

В соседнем Приокском районе подрядчики работают сразу на нескольких улицах — Невской, Батумской и Физкультурной.

Подрядные организации уже приступили к уборке поваленных деревьев. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

- На дворовых территориях были упавшие ветки, например, на улице Пятигорской. Территории начали убирать ещё вчера, сегодня завершат, - сообщил глава районной администрации Михаил Шатилов.

Не пощадила стихия и самый центр города. В Нижегородском районе ветром повалило 11 деревьев, одно из них — в парке Кулибина. По заверениям районной администрации, все работы будут завершены 4 октября.

В Нижегородском районе работы планируют завершить 4 октября. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Заречная часть города пострадала от стихии гораздо меньше. Местные жители сообщили в соцсетях, что на улице Заводской в Ленинском районе дерево упало на территорию детского сада. Рядом с местом обрушения находилась девочка. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.

В других районах деревья не падали, однако у коммунальных служб и без того хватает работы - коммунальные службы продолжают устранять последствия дождей. Например, в Канавинском районе в ночь на вторник откачивали воду на улицах Ухтомского и Обухова. Также работы будут проводиться в микрорайонах Гордеевский, Сортировочный и Мещерское озеро.

В заречной части города коммунальные службы откачивают воду с улиц. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Аналогичная ситуация и в Сормове. Минувшей ночью там откачали 371 кубометр воды, при этом сильных подтоплений на территории района не замечено.

- Сегодня дорожные службы чистят прибордюрные полосы на ул. Станиславского, Иванова, проспекте Кораблестроителей и других. Коммунальные службы убираются в скверах и на озелененных территориях, - рассказали в районной администрации.