Упавшее дерево придавило женщину в парке «Швейцария» днем 3 октября

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородку придавило деревом в парке «Швейцария» в Советском районе областного центра днем 3 октября. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в дирекции парка, инцидент произошел в районе двух часов дня на территории недалеко от остановки «Улица Медицинская».

- В результате порыва ветра сломалось дерево. Пострадала женщина. Сотрудники парка оказали ей всю необходимую помощь. Вызвали «скорую помощь». До ее прибытия оставались рябом с посетительницей парка, - рассказали в «Швейцарии».

О состоянии пострадавшей пока ничего не известно. По этому поводу «Комсомолка» отправила запрос в региональный Минздрав, но к настоящей минуте ответ не получен.

К слову, упавшее дерево, по данным парка, было абсолютно здорово, но по какой-то причине не выдержало столь сильного ветра. В «Швейцарии» подчеркнули, что работы по обследованию деревьев ведутся постоянно, любое несоответствие там бы быстро заметили.