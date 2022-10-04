ГАЗель жестко сбила мужчину на моноколесе у ТЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде

Авария произошла 2 октября на проспекте Гагарина. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Еще одно происшествие с участием пешехода на моноколесе зафиксировано в Нижнем Новгороде. Авария случилась в минувшее воскресенье около ТЦ «Океанис». Нижегородец выполнил опасный маневр на проезжей части и угодил под колеса «ГАЗели». Мужчина сильно ударился об асфальт, и не смог подняться на ноги сразу. На месте работала скорая помощь и дорожная полиция.

- В 17:00 на проспекте Гагарина, 58 водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ -2752 совершил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть дороги на моноколесе в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал 31-летний мужчина. Его доставили в больницу имени Семашко. После проведения медицинского осмотра и оказания помощи он был отпущен домой, - уточнили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Более подробной информации о его состоянии нет но, судя по всему, травм у мужчины не было, в сводке ГИБДД в качестве пострадавшего он не числится. Обладатель одноколесного транспортного средства, что называется, родился в рубашке. Удар был такой силы, что у автомобиля раскололся бампер, однако лечение в стационарных условиях пострадавшему не потребовалось.

От удара у ГАЗели треснул бампер. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Ранее «Комсомолка» сообщала про инцидент, который произошел с нижегородским райдером в сентябре этого года. Молодой человек разогнался на моноколесе до 70 километров в час, но в какой-то момент транспортное средство подвело, молодой человек не удержался и упал. Это эпичное падение на улице Магистральной засняли очевидцы. Учитывая высокую скорость транспортного средства, все могло закончиться трагично.