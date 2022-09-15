Эпичное падение нижегородца с разогнавшегося до дикой скорости моноколеса попало на видео

Несчастный случай произошел 10 сентября. Фото: скрин из видео. Источник: телеграм-канал ElectroClubNN (https://t.me/ElectroClubNN).

Только чудом удалось избежать страшной трагедии под Нижним Новгородом – 10 сентября на участке дороги между деревней Ржавка и Афонино молодой человек разогнался на моноколесе до 70 километров в час и упал. Эпичное падение на улице Магистральной удалось заснять очевидцам. Кадры случившегося быстро облетели весь интернет. Поначалу пользователи начали писать, что ЧП произошло то ли в Краснодаре, то ли в Тольятти. Однако слухи быстро развеяли.

– Парень опытный райдер из электроклуба нижегородского, электроника подвела в колесе, на сленге называется «продав», – рассказал нижегородец Василий Суймин.

Видео несчастного случая было снято из окна автомобиля, которую догоняет нижегородец на моноколесе, а потом и вовсе старается обогнать. Скорость движения была приличная, поэтому совсем неудивительно, что в какой-то момент молодой человек не справился с управлением и полетел лицом вниз прямиком на асфальт. Мужчину буквально провезло по дороге, а его транспортное средство несколько раз крутанулось в воздухе, сверкая искрами, и тоже рухнуло на землю.

– Ребята ездили в Зеленый Город, там покатались, разрядили колёса и закинули в авто, а Араз (молодой человек на моноколесе – прим.) поехал своим ходом, но тоже полуразряженный, это и стало одной из причин падения. На разряженном колесе, после горы в Ржавку, слишком много дал нагрузки, оно отключилось, – написал участник нижегородского электроклуба Сергей Романов. – Видео обрезано. Парень жив, цел, ничего не сломал.

Отделался ушибами и царапинами. Фото: Араз. Источник: телеграм-канал ElectroClubNN (https://t.me/ElectroClubNN).

Молодой человек, ехавший на моноколесе без защиты, явно родился в рубашке, потому что после падения на большой скорости он отделался только рваной одеждой, а ещё ушибами и царапинами. Домой его уже подвозили на машине, Араз был в шоковом состоянии.

– Локти и коленки болят. Особенно левый локоть, прямо чувствую сырое всё. Уровень боли зашкаливает, конечно. Домой пришел еле дверь открыл, – поделился пострадавший в телеграм-канале. – Помню, у меня рука провернулась на асфальте в попытке защитить лицо. Пройдет всё само, я ничего не использую.

Моноколесо тоже хоть и разбилось, но вполне подлежит восстановлению. Правда, после ремонта Араз планирует его продать и купить что-нибудь послабее. Парень признается, что для быстрой езды есть машина.

– Если бы я в тот день не упал, то я бы продолжал кататься очень жёстко и быстро. Я часто ездил с колонкой, а она у меня весит 18 килограмм в портфеле. Ну, соответственно, я бы упал и мог бы ещё больше повреждений получить. Падение на скорости 70 километров в час – это либо переломы, инвалидность, либо смерть. И самый лучший вариант – это ушибы, которые я получил и больше ничего. Получается, что это падение меня как бы спасло в будущем от каких-то более жестких последствий, поэтому я сейчас немного пересматриваю всё это и особо не хочу кататься теперь, – признается в телеграм-канале нижегородского электроклуба Араз.

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